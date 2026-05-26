با حضور مدیرکل دفتر سیاست گذاری و توسعه فضای کسب و کار سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره وری انرژی ایران و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، نخستین نیروگاه مسجد سبز استان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، امام هادی (ع) شهرک اندیشه صفاییه یزد به عنوان نخستین مسجد سبز استان، نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۰ کیووات را به شبکه متصل کرد.

الکتروموتور و پمپ آب کولر‌های آبی این مسجد نیز با موتور BLDC و پمپ آب کم مصرف جایگزین و میزان مصرف هر کولر تا ۶۰ درصد نسبت به گذشته کاهش یافت.

پیش‎تر برای کاهش مصرف انرژی برق از لامپ‌های فوق کم مصرف LED برای مصارف روشنایی شبستان‌ها استفاده شده و به عنوان الگویی مناسب برای مساجد استان معرفی شده است.