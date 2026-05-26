پخش زنده
امروز: -
در نشست ستاد ساماندهی سواحل شمال کشور با حضور معاون وزیر کشور، از سامانه هوشمند پایش لحظهای و مدیریت عملکرد ناجیان غریق رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نشست ستاد ساماندهی سواحل شمال کشور به ریاست بطحائی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی، با محوریت ارتقای امنیت جانی گردشگران برگزار شد.
بطحایی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی با اعلام آمادگی کامل استانهای شمالی برای پذیرایی از مسافران گفت: از هفته آینده، طرح ساماندهی سواحل بهطور رسمی آغاز میشود و گردشگرانی که به سه استان شمالی کشور مسافرت میکنند، تحت پوشش کامل این طرح قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به ابزارهای نوین مدیریتی در این دوره، افزود: سامانه جدید سواحل که با هدف یکپارچگی و مدیریت دقیق برنامههای مختلف طراحی شده، رسماً رونمایی شد تا بستری برای هماهنگیِ بینقص میان تمامی دستگاههای متولی باشد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با بیان اینکه این طرح همچون سالهای گذشته ماهیتی فرهنگی و اجتماعی دارد، تصریح کرد: یکی از مهمترین محورهای این حرکت ملی، محافظت از کسانی است که قصد استفاده از دریا و بهرهمندی از زیباییهای ساحل را دارند.
بطحایی ضمن قدردانی از اهتمام دستگاههای اجرایی، گفت: ناجیان غریق، نیروهای فراجا، جمعیت هلالاحمر، سازمان اورژانس کشور و وزارت ورزش هر یک نقش بسیار مهمی در این طرح ایفا میکنند.
وی در این نشست با تأکید بر ضرورت ایجاد انگیزه در نیروهای عملیاتی، خبر خوشی را اعلام کرد و گفت: حقوق و دستمزد ناجیان غریق و عوامل امداد و نجات هلال احمر و اورژانس با هدف قدردانی از تلاشهای تخصصی آنان در پیشگیری از حوادث ناگوار، افزایش یافت.
این سامانه هوشمند با قابلیت رصد لحظهای، به تمامی ناجیان غریق اجازه میدهد با ثبتنام در سامانه، حوزه عملیاتی دقیقی داشته باشند. ویژگی منحصربهفرد این فناوری، سیستم «هشدار همگانی» است که در لحظه وقوع حادثه، پیامی آنی برای تمامی نیروهای امدادیِ مستقر در محدوده ارسال میکند تا سرعت امدادرسانی به بالاترین سطح ممکن برسد.
در ادامه، مهدی حیدری رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی، با اشاره به کارنامه موفق نجاتیافتگان سال گذشته، گفت: برای پوشش کامل نقاط حادثهخیز، علاوه بر سامانههای جدید، استفاده از پهپادها و تکنولوژی هوش مصنوعی در دستور کار جدی فدراسیون قرار گرفته است.
در پایان این نشست، بر لزوم مدیریت یکپارچه سواحل و الگوبرداری از طرحهای موفق بخش خصوصی تأکید شد تا با توسعه طرحهای سالمسازی در سایر مناطق ساحلی، امنیت و رفاه شهروندان در سراسر نوار ساحلی کشور تضمین شود.