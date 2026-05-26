به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسجد جنرال ارومیه یکی از مساجد فعال است که علاوه بر جهاد تبیین و برگزاری سخنرانی تبیینی و آموزش سلاح بیش از ۸۶ شب است که اهالی این مسجد به صورت دسته جمعی به سمت تجمعات مرکز شهر در میدان ولایت فقیه حرکت می‌کنند.

شهید فرهاد فرهادی مصداق روایت ایستادگی در این مسجد است که از اهالی همین مسجد بود و روز گذشته در مسیر حفاظت و صیانت از مرز‌های کشور آسمانی شد.

