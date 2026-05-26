در دومین سالگرد شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، نشست قرآنی «چراغ هدایت و مسیر خدمت» با حضور جمعی از اساتید و دانشگاهیان تایلند و کشور‌های منطقه در بانکوک برگزار شد.

بازخوانی مفهوم «حکمرانی قرآنی» در تایلند بازخوانی مفهوم «حکمرانی قرآنی» در تایلند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نشست قرآنی با عنوان «چراغ هدایت و مسیر خدمت» با حضور جمعی از اساتید، فرهیختگان، شخصیت‌های فرهنگی، دانشگاهیان و علاقه‌مندان به مباحث دینی و فرهنگی در مرکز مطالعات اسلامی بانکوک ۱۴۰۵ برگزار شد.

در این نشست، ابعاد شخصیتی، قرآنی و فرهنگی شهید رئیسی و نسبت میان «حقیقت»، «خدمت» و «حکمرانی» در جهان معاصر بررسی شد.

در ابتدای این نشست، مهدی زارع بی عیب رایزن فرهنگی کشورمان در تایلند با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، به جایگاه ویژه شهید آیت‌الله رئیسی در حافظه ملت ایران اشاره کرد و او را نماد «خدمت صادقانه»، «حکمرانی مبتنی بر حقیقت» و «بازگشت معنویت به عرصه مدیریت» دانست.

آقای زارع بی عیب تأکید کرد: شهید رئیسی تلاش داشت در فضای پیچیده جهان معاصر، الگویی مبتنی بر اخلاق، عدالت و ارزش‌های قرآنی ارائه دهد.

وی افزود: در شرایطی که بسیاری از سیاستمداران جهان، قدرت را ابزار منافع شخصی می‌دانند، شهید رئیسی معنای دیگری از مسئولیت را بر پایه فرهنگ اسلامی و تعالیم قرآن کریم ارائه کرد.

رایزن فرهنگی ایران در تایلند ادامه داد: ساده‌زیستی، حضور میدانی در میان مردم، توجه به مناطق محروم و رسیدگی مستقیم به مشکلات جامعه از ویژگی‌های برجسته وی بود که موجب شد مردم، صداقت و مردمی بودن ایشان را به وضوح در رفتار و گفتارش مشاهده کنند.

آقای زارع بی عیب با اشاره به پیوند عمیق شهید رئیسی با قرآن کریم، تصریح کرد: وی قرآن را منشور هدایت انسان و جامعه در همۀ عرصه‌ها از عدالت و اقتصاد تا سیاست، فرهنگ و روابط بین‌الملل می‌دانست و معتقد بود فاصله گرفتن جامعه از قرآن، هرچند ممکن است پیشرفت ظاهری به همراه داشته باشد، اما در نهایت به بحران هویت و فروپاشی اخلاقی منجر می‌شود.

آقای زارع بی عیب همچنین به سخنرانی شهید رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد و گفت: در واکنش به اهانت به قرآن کریم، شهید رئیسی این کتاب آسمانی را در برابر رهبران جهان بالا گرفت و با صلابت اعلام کرد: «حقیقت هرگز نمی‌سوزد». این اقدام به‌عنوان دفاعی از کرامت امت اسلامی و تأکیدی بر جاودانگی حقیقت قرآنی تلقی شد.

وی با استناد به آیه شریفه ﴿یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ﴾ تأکید کرد: این حرکت، دفاعی آشکار از هویت و مقدسات امت اسلامی در برابر نظام سلطه بود.

رایزن فرهنگی کشورمان در تایلند ادامه داد: اقدام شهید رئیسی در سازمان ملل، دفاع از حقیقت، کرامت انسانی و هویت امت اسلامی در برابر نظام سلطه بود و نشان داد حکمرانی مبتنی بر حقیقت و معنویت در سطح جهانی نیز امکان‌پذیر است.

آقای زارع بی عیب همچنین به رابطه میان رهبر معظم انقلاب اسلامی و شهید رئیسی اشاره کرد و گفت: این رابطه بر پایه اعتماد، شناخت عمیق و پیوند معنوی شکل گرفته بود و رهبر معظم انقلاب بار‌ها از ایشان با تعابیری همچون «خستگی‌ناپذیر»، «مخلص» و «اهل خدمت» یاد کرده‌اند.

وی با اشاره به تحولات منطقه‌ای، افزود: جمهوری اسلامی ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی قرار دارد که ابعاد آن صرفاً نظامی نیست، بلکه حوزه‌های رسانه‌ای، روانی، اقتصادی و دیپلماتیک را نیز دربر می‌گیرد. ایران با اتکا به ظرفیت‌های راهبردی و انسجام ملی توانسته است ثبات خود را حفظ و نقش مؤثری در تغییر موازنه قدرت منطقه‌ای ایفا کند.

رایزن فرهنگی کشورمان در تایلند افزود: امروز جنگ روایت‌ها به بخش مهمی از نبرد‌های جهانی تبدیل شده است و ضرورت تبیین حقیقت، افزایش آگاهی عمومی و تقویت انسجام اجتماعی بیش از پیش اهمیت دارد.

وی تأکید کرد: وحدت و اعتماد مردم به ظرفیت‌های داخلی، مهم‌ترین عامل عبور از بحران‌ها بوده است.

در ادامه نشست، آنوچا کیاتیتتارای، استاد دانشگاه سیلپاکورن تایلند، با اشاره به مفهوم حاکمیت و استقلال فرهنگی اظهار کرد: نفوذ قدرت‌های بزرگ تنها محدود به سیاست و اقتصاد نیست، بلکه در سبک زندگی و الگو‌های رفتاری نیز نمود دارد.

وی نمونه‌هایی از تغییرات فرهنگی در جوامع آسیایی را ناشی از نفوذ رسانه‌ای و سبک زندگی وارداتی دانست و تأکید کرد: استقلال فرهنگی به معنای حفظ هویت بومی در برابر یکسان‌سازی فرهنگی است.

این استاد دانشگاه با اشاره به شهادت شخصیت‌هایی همچون شهید رئیسی و سردار سلیمانی گفت: شهادت در منطق اسلامی پایان نیست، بلکه آغاز مسیری تأثیرگذار در بیداری و انسجام ملت‌هاست.

کیاتیتتارای افزود: جمهوری اسلامی ایران با وجود فشار‌ها و تحریم‌ها توانسته جایگاه خود را در معادلات منطقه‌ای تثبیت کند.

این استاد دانشگاه همچنین، اقدام شهید رئیسی در سازمان ملل را نماد جهان‌بینی قرآنی دانست و گفت: این اقدام صرفاً سیاسی نبود، بلکه بیانگر تفکری بود که عزت و استقلال را بر محور قرآن تعریف می‌کند. وی تأکید کرد: باور به توحید و استقامت، عامل اصلی پایداری جریان مقاومت است.

در ادامه، مقداد وِنگ سِنا‌آری، استاد دانشگاه سیلپاکورن، با تأکید بر نقش قرآن در حکمرانی گفت: شهید رئیسی قرآن را در عرصه عمل و مدیریت اجتماعی به کار گرفت و تلاش کرد میان هدایت قرآنی و خدمت به مردم پیوند برقرار کند.

وی سخنرانی شهید رئیسی در سازمان ملل را نقطه عطفی در نمایش هویت قرآنی جمهوری اسلامی دانست.

سناآری افزود: شهید رئیسی عدالت، توحید و کرامت انسانی را سه محور اصلی اندیشه خود قرار داده بود و ظلم و تبعیض را مغایر با آموزه‌های قرآنی می‌دانست.

وی همچنین از ناکامی لیبرالیسم غربی در تحقق عدالت سخن گفت و اسلام را راهی برای بازگشت به معنویت و عدالت معرفی کرد.

* قرآن؛ منشور جامع زندگی انسان

شریف سانگ ویمان، استاد دانشگاه، نیز با اشاره به شرایط جهان اسلام اظهار کرد: قدرت‌های بزرگ تلاش می‌کنند ملت‌ها را وابسته نگه دارند، اما جمهوری اسلامی ایران به نماد مقاومت و استقلال تبدیل شده است.

وی قرآن را منشور جامع زندگی انسان دانست که در عرصه‌های فردی و اجتماعی نقش هدایت‌گر دارد.

ویمان تأکید کرد: شهید رئیسی نمونه‌ای از سیاست‌ورزی مبتنی بر اخلاق و معنویت بود و رفتار دوگانه قدرت‌های جهانی در حوزه حقوق بشر را مورد انتقاد قرار داد.

الیاس یاهپرانگ، استادیار دانشگاه سیلپاکورن، با اشاره به موضوع استقلال فرهنگی گفت: جوامع اسلامی به تدریج تحت تأثیر الگو‌های وارداتی قرار گرفته‌اند.

وی مثال‌هایی از تغییر سبک زندگی در حوزه‌های روزمره ارائه کرد و آن را نشانه نفوذ فرهنگی دانست.

این استادیار دانشگاه گفت: شهید رئیسی نماد یک مکتب فکری بود که قرآن را محور عزت و استقلال می‌دانست و باور داشت قدرت حقیقی از خداوند سرچشمه می‌گیرد.

چه نورالدین، استاد دانشگاه از مالزی نیز با اشاره به نقش خدمت در اسلام گفت: خدمت به مردم در اندیشه اسلامی نوعی عبادت است و شهید رئیسی نمونه بارز این نگرش بود.

وی افزود: مسئولیت در نگاه ایشان صرفاً اداری نبود، بلکه مبتنی بر حضور میدانی و ارتباط مستقیم با مردم شکل گرفته بود.

همچنین دیگر سخنرانان در این نشست تاکید کردند: جمهوری اسلامی ایران در مسیر مقاومت، با وجود فشار‌های خارجی، نه تنها تضعیف نشده بلکه تقویت نیز شده است.

حاضران در این نشست، در پایان تأکید کردند: «حکمرانی قرآنی» راهکاری اساسی برای تحقق عدالت، کرامت انسانی و مقابله با سلطه‌گری در جهان معاصر است و قرآن کریم صرفاً کتاب عبادت فردی نیست، بلکه منشور جامع مدیریت جامعه و زندگی انسانی به شمار می‌رود. در این چارچوب، شخصیت شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی به عنوان نمونه‌ای از پیوند میان معنویت، عدالت، مردم‌داری و حکمرانی مورد توجه قرار گرفت.

در پایان این نشست، ویژه‌نامه مجله «اکو آو اسلام» با محوریت زندگی، اندیشه و خدمات شهید رئیسی در میان شرکت‌کنندگان توزیع و با استقبال اساتید، دانشگاهیان و فرهیختگان حاضر در جلسه مواجه شد.