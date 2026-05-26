فرمانده انتظامی خوزستان از کشف بیش از ۱۸۰ کیلوگرم انواع موادمخدر و دستگیری ۴۰۰ نفر از عوامل تهیه و توزیع موادمخدر در این استان در طرح ۳ روزه آرامش در شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سید محمود میرفیضی اظهار داشت: طرح آرامش در شهر به مدت ۳ روز با هدف مقابله و دستگیری سوداگران مرگ و جمع آوری معتادان متجاهر در مناطق مختلف استان به اجرا درآمد.

وی افزود: مأموران پلیس با بسیج امکانات درون و برون سازمانی موفق شدند ضمن کشف بیش از ۱۸۰ کیلوگرم انواع موادمخدر اعم از تریاک، هرویین، شیشه و...، تعداد ۴۰۰ نفر از عوامل تهیه و توزیع کننده موادمخدر به صورت کلی و خرده فروش را دستگیر کردند.

سردار میرفیضی تصریح کرد: در اجرای این طرح، ۱۹۲ نفر معتاد متجاهر که در معابر و پارک‌های سطح استان حضور داشتند، جمع آوری و برای فرآیند درمان به مراکز ترک اعتیاد منتقل شدند.

فرمانده انتظامی خوزستان در پایان گفت: برخورد با سوداگران مرگ و جمع آوری معتادان متجاهر با قدرت ادامه خواهد یافت و شهروندان می‌توانند هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس با ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.