مدیر جهاد کشاورزی زارچ از تدوین نقشه راه توسعه کشتهای متراکم در این شهرستان خبر داد و گفت: با هدفگذاریهای انجام شده، ظرفیت تولید محصولات گلخانهای در زارچ به بیش از ۲۵ هزار تن در سال افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نبویزاده، با اشاره به جایگاه راهبردی این شهرستان در حوزه کشتهای متراکم گفت: در حال حاضر سالانه ۱۸ هزار تن انواع محصولات گلخانهای در این شهرستان تولید میشود که درآمدی بالغ بر ۵ هزار میلیارد ریال را نصیب اقتصاد منطقه کرده است.
وی با تبیین چشمانداز توسعه این صنعت افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، دستیابی به سقف تولید ۲۵ هزار تن در سال با اولویتبندی بازارهای هدف صادراتی، در دستور کار مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان قرار دارد.
نبویزاده، مسیر تحقق این هدفگذاری کلان را منوط به اجرای سه محور اساسی دانست و تصریح کرد: توسعه و بهسازی زیرساختهای موجود»، «نوسازی و هوشمندسازی فرآیندهای تولید» و «توانمندسازی و آموزش نیروی انسانی متخصص»، ارکان اصلی این نقشه راه هستند که با جدیت دنبال خواهند شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زارچ خاطرنشان ساخت: اجرای دقیق و اصولی این برنامهها، علاوه بر تضمین پایداری تولید، جایگاه محصولات گلخانهای زارچ را در بازارهای رقابتی داخلی و خارجی بیش از پیش تقویت خواهد کرد.