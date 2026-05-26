رئیس جمهور، ضمن قدردانی از مواضع قرقیزستان در مخالفت با قطعنامه اخیر ضد ایرانی در شورای امنیت، این رویکرد را نشانه روابط دوستانه و احترام متقابل میان تهران و بیشکک دانست و بر ضرورت گسترش همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای، به‌ویژه در چارچوب سازمان همکاری شانگهای، تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگوی تلفنی با آقای جباروف رئیس‌جمهوری قرقیزستان، ضمن تبریک عید سعید قربان به دولت و ملت این کشور، بر اهمیت تقویت وحدت، همگرایی و همکاری میان کشور‌های اسلامی و منطقه تأکید کرد.

رئیس‌ جمهور در این گفت‌و‌گو، عید قربان را جلوه‌ای از ایمان، همبستگی و همدلی ملت‌های مسلمان دانست و گفت: کشور‌های اسلامی می‌توانند با الهام از آموزه‌های این عید بزرگ، مسیر همکاری‌های مشترک، تقویت انسجام منطقه‌ای و توسعه روابط دوستانه را بیش از پیش گسترش دهند.

آقای پزشکیان، همچنین با قدردانی از مواضع جمهوری قرقیزستان در مخالفت با قطعنامه اخیر ضد جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت سازمان ملل، این رویکرد را نشانه‌ای از روابط دوستانه، احترام متقابل و نگاه مستقل و مسئولانه بیشکک در قبال مسائل بین‌المللی دانست.

رئیس جمهور با توجه به روابط رو به گسترش تهران و بیشکک، بر ضرورت توسعه همکاری‌های دوجانبه در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، حمل‌ و نقل، انرژی و همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کرد و خواستار فعال‌تر شدن ظرفیت‌های مشترک ایران و قرقیزستان در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شد.

در این گفت‌وگوی تلفنی، آخرین وضع همکاری‌ها و تعامل دو جانبه بررسی شد و دو طرف بر ادامه رایزنی‌ها و تقویت همکاری‌ها در جهت تأمین منافع مشترک دو ملت تأکید کردند.

رئیس‌‌جمهوری قرقیزستان نیز ضمن تبریک عید قربان به دولت و ملت ایران، از رئیس‌جمهوری اسلامی ایران برای حضور در نشست سران سازمان همکاری شانگهای که در شهر بیشکک برگزار خواهد شد، دعوت و ابراز امیدواری کرد این سفر به گسترش همکاری‌ها و روابط میان دو کشور و کشور‌های عضو این سازمان، کمک کند.