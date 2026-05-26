پخش زنده
امروز: -
رئیس پارک علم و فناوری خوزستان گفت: این نهاد در فضای پساجنگ، نقشه راه جدید خود را با تمرکز بر «استقلال فناوری» و «بازسازی دانشبنیان» تدوین کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید یحیی میرزایی اظهار کرد: این راهبرد با هدف پاسخگویی به نیازهای فوری و استراتژیک استان در دوره پساکنشهای نظامی، به دنبال تثبیت جایگاه خوزستان به عنوان قطب فناوریهای مادر در کشور است.
وی افزود: دوره پساجنگ نیازمند یک «نوسازی فناورانه» جامع است که در آن، تمامی اجزای این زنجیره اعم از دانشگاهها، هستههای فناور و صنایع بزرگ، هماهنگ با یکدیگر عمل کنند.
میرزایی ادامه داد: در این میان، پارک علم و فناوری خوزستان به عنوان هسته مرکزی و موتور اصلی این تحول، مسئولیت مدیریت راهبردی و تسهیلگری در اجرای پروژههای ماموریتمحور را بر عهده دارد.
رئیس پارک علم و فناوری خوزستان بیان داشت: این مرکز با درک ضرورتهای امنیتی و اقتصادی جدید، به عنوان بازوی اجرایی حاکمیت در نوسازی هوشمند جنوب غرب کشور، تضمینکننده تحقق استقلال تکنولوژیک و پایداری صنعتی در منطقه خواهد بود.
راهبرد جدید زیست بوم فناوری با محوریت بومی سازی
وی تصریح کرد: تجربیات حاصل از تنشهای اخیر نشان داد که زنجیره تامین قطعات حیاتی در صنایع استراتژیک خوزستان (نفت، گاز و پتروشیمی)، یکی از کلیدیترین نقاط هدف در معادلات امنیتی و اقتصادی است.
میرزایی گفت: راهبرد جدید زیستبوم فناوری خوزستان بر پایه «بومیسازی» قطعات حساس و توسعه مهندسی معکوس بنا شده است. هدف این است که در صورت بروز هرگونه بحران احتمالی، صنایع مادر استان بدون وابستگی به زنجیرههای تامین خارجی، به فعالیت خود ادامه دهند.
بازسازی هوشمند زیرساختهای حیاتی
رئیس پارک علم و فناوری خوزستان با اشاره به اینکه در دوره پساجنگ، مرمت و نوسازی زیرساختهای آسیبدیده یا فرسوده با استفاده از فناوریهای نوین در اولویت قرار گرفته است بیان کرد: زیستبوم فناوری استان با هدایت ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و فناور به سمت هوشمندسازی شبکههای توزیع آب و برق، در صدد است تا بهره وری انرژی را در استان به حداکثر برساند.
وی اضافه کرد: این اقدام نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه گامی در جهت پیشگیری از تنشهای اجتماعی ناشی از کمبود منابع است.
حمایت ویژه از استارت آپها در زمینه پایش آلودگی محیط
میرزایی با اشاره به اینکه تاثیرات جانبی درگیریهای منطقهای بر محیطزیست، لزوم توجه به فناوریهای سبز را دوچندان کرده است گفت: راهبرد جدید در حوزه فناوری، حمایت ویژه از استارتآپهایی است که در زمینه پایش آلودگیهای محیطی، تصفیه پسابهای صنعتی و مقابله با ریزگردها فعالیت میکنند.
رئیس پارک علم و فناوری خوزستان ادامه داد: این رویکرد تضمین کننده سلامت پایدار جامعه در دوران ثبات پس از جنگ خواهد بود.
وی تاکید کرد: تاسیس نواحی نوآوری در هم جواری صنایع کلان، شکاف میان دانشگاه و صنعت را به حداقل میرساند.
میرزایی اظهار داشت: این راهبرد در دوران پساجنگ، از طریق تسهیل فرآیند تبدیل دانش آکادمیک به محصولات تجاری رقابتی، پیشران گذارِ اقتصاد استان از رویکرد سنتی منبعمحور به سوی الگوی نوین دانشبنیان خواهد بود.
یک پارک علمی سازمانی است که به وسیله متخصصان حرفهای اداره میشود و هدف اصلی این سازمان افزایش ثروت در جامعه از طریق تشویق و ارتقای فرهنگ نوآوری و افزایش قدرت رقابت در میان شرکتها و موسساتی است که متکی بر علم و دانش در محیط پارک فعالیت میکنند.
برای دستیابی به این هدف یک پارک علمی با ایجاد انگیزه و مدیریت جریان دانش در میان دانشگاهها، مراکز تحقیق و توسعه، شرکتهای خصوصی و بازار، ایجاد و رشد شرکتهای متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد و فرآیندهای زایشی تسهیل میکند.
پارک علم و فناوری خوزستان به عنوان متولی اصلی حمایت از فناوری در استان خوزستان، فعالیت رسمی خود را ازخرداد ۱۳۸۸ با کسب مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری و زیر مجموعه دانشگاه شهید چمران اهواز آغاز کرد.
این پارک در سال ۱۳۹۰ از دانشگاه شهید چمران اهواز مجزا و به عنوان بالاترین نهاد حمایت از توسعه فناوری به ادامه فعالیت خود پرداخت.