به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ عرفه، روز راز و نیاز عاشقانه بندگان با پروردگار است؛ در این روز معنوی، زمزمه دعا‌ها از لب‌های مشتاقان جاری می‌شود و هر «لبیک» رنگی از اخلاص و بندگی به خود می‌گیرد.

دعای عرفه، تنها یک مناجات نیست؛ روایت عاشقانی است که دل‌هایشان را جز به آسمان نمی‌سپارند و در سایه رحمت الهی، آرامش و امید را جست‌و‌جو می‌کنند. امروز، حال و هوای عرفه در جای‌جای کشور موج می‌زند و دل‌های بسیاری را روانه مسیر نور کرده است.

در این میان، مرز مهران نیز شاهد حضور گسترده زائرانی است که با شوق زیارت حرم سیدالشهدا (ع) راهی عتبات عالیات شده‌اند، صف‌های فشرده زائران، نوای دعا و زمزمه‌های عاشقانه‌ای را در خود جای داده که گویی تا عرش الهی امتداد پیدا می‌کند.

زائران حسینی در این گذرگاه معنوی، عرفه را مقدمه‌ای برای رسیدن به کربلا می‌دانند؛ سفری که با اشک، دعا و امید به اجابت همراه شده و جلوه‌ای از عشق و دلدادگی به اهل‌بیت (ع) را به تصویر کشیده است.

«احمد کرمی» استاندار ایلام در بازدید از پایانه مرزی شهید سلیمانی مهران، با تأکید بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای خدمت‌رسانی به زائران گفت: برنامه‌ریزی لازم برای تأمین آب پایدار، یخ و ارتقای خدمات‌رسانی به زائران انجام شده است.