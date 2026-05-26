مردم بصیر و غیور استان مرکزی با حضور گسترده خود در تجمعات، تقویت فضای همدلی و وحدت را رمز پیروزی بر دشمنان دانستند.

تقویت فضای همدلی و وحدت، رمز پیروزی بر دشمنان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم بصیر و غیور دیار آفتاب با حضور گسترده خود در میادین یکبار دیگر بر تداوم مقاومت در برابر دشمن آمریکایی و صهیونیستی تاکید کردند.

مردم در سراسر استان با حضور در میدان، بر حفظ انسجام و همدلی و ادامه حمایت از رزمندگان تاکید کردند.

مردم غیور و انقلابی استان دیشب هم صحنه‌های حماسی از حضور و اقتدار و اتحاد را ثبت کردند و ایستادگی در برابر دشمنان و تقویت فضای همدلی و وحدت در جامعه را عامل اصلی برتری و رمز پیروزی در برابر دشمنان دانستند.