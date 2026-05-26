به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدجواد جلیلی در آیین آغازین این طرح که با مشارکت شهرک صنعتی جهان آباد میبد، ساتبا و توزیع برق برگزار می‌شود، افزود: با جایگزینی ۴۵۰ چراغ فوق کم مصرف در شهرک صنعتی جهان آباد، شاهد بهره گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه و تحت تاثیر آن معادل ۸۴ کیلووات از توان مصرفی شبکه کاهش یافته و سالانه صرفه‌جویی ۳۷۲ هزار کیلووات‌ساعت در مصرف انرژی را در بر خواهد داشت.

وی ادامه داد: در فاز نخست، الکتروموتور ۱۰ هزار دستگاه کولر آبی هفت هزار با موتور‌های کم‌مصرف BLDC جایگزین می‌شود، اقدامی که مصرف برق را از ۱۲ مگاوات به ۸ مگاوات کاهش می‌دهد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تصریح کرد: در این طرح الکتروموتور ۱۰ هزار دستگاه کولر آبی پنج هزار نیز با موتور‌های BLDC تعویض خواهد شد؛ که مصرف برق را از ۵/۵ مگاوات به دو مگاوات می‌رساند.