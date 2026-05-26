به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی صادقی، در آستانه سی و دومین سالروز تأسیس صندوق، با تشریح برنامه‌های این مؤسسه برای سال جاری بر حرکت بر اساس سند راهبردی و برنامه‌محوری، تلاش مستمر و عزم جدی تیم مدیریتی برای حفظ و افزایش دستاورد‌های اخیر تأکید کرد.

صادقی با اشاره به موفقیت‌های بی‌سابقه دو سال گذشته از جمله رکوردزنی در سودآوری، توزیع بیشترین سود تاریخ مؤسسه، واریز به‌موقع سهم‌الشرکه، ساماندهی شرکت‌ها و بورسی شدن شرکت‌های تابعه، گفت: این دستاورد‌ها مبدأیی برای جهش بزرگ‌تر در سال جاری است. تیم مدیریتی امروز با تمام توان و با برنامه‌ریزی دقیق، در میدان فعالیت است و لحظه‌ای از تلاش برای خدمت به فرهنگیان دست برنمی‌دارد.

تدوین سند برنامه راهبردی و تصویب در هیات امنا برای نخستین بار

مدیرعامل موسسه تصریح کرد: در این دوره مدیریتی سند برنامه راهبردی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان تدوین برای نخستین بار در هیات امنا به تصویب رسید.

وی افزود: در این سند بر موضوعات بسیار مهمی از جمله خروج از بنگاه‌داری به عنوان استراتژی اصلی موسسه و زمینه‌ساز تحقق ارزش مالکانه، ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه و ساماندهی شرکت‌ها تاکید شده است.

خروج از بنگاه‌داری به عنوان راهبرد اصلی

صادقی بیان داشت: در دوره مدیریتی جاری بر اساس تصمیم‌گیری کارشناسی و ارزیابی‌های دقیق اقتصادی و مالی، در راستای چابک‌سازی، ارتقاء بهره‌وری و تمرکز بر حوزه‌های سودآور و پربازده، خروج از کسب و کار‌های زیان‌ده، کم بازده، غیرمولد و غیر مرتبط در دستور کار قرار گرفته و فرآیند آن منطبق با برنامه‌های زمانبندی دقیق انجام می‌شود.

ارتقای شفافیت و حکمرانی هوشمند

مدیرعامل مؤسسه با اشاره به رونمایی از ۵ سامانه جامع شفافیت در سال گذشته، گفت: ۵ سامانه دیگر نیز تا پایان امسال تکمیل و رونمایی خواهد شد تا تعداد سامانه‌های جامع به ۱۰ سامانه برسد.

وی افزود: این سامانه‌ها امکان رصد لحظه‌ای دارایی‌ها، معاملات، املاک، پرونده‌های حقوقی و قرارداد‌های شرکت‌ها را فراهم می‌کنند و شفافیت کامل، پاسخگویی سریع و تصمیم‌سازی بهینه را به ارمغان می‌آورند.

استمرار ساماندهی شرکت‌ها و تحقق ارزش مالکانه

مدیرعامل مؤسسه با بیان اینکه استراتژی ما حفظ روند موفقیت‌آمیز کنونی است، یادآور شد: ساماندهی شرکت‌ها که با کاهش هلدینگ‌ها از ۶ به ۲ آغاز شده است، همچنان با قدرت دنبال می‌شود. پیشرفت فرآیند ساماندهی شرکت‌ها تاکنون ۵۳ درصد بوده است.

وی افزود: همچنین ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه در دستور کار قرار دارد تا ارزش مالکانه به عنوان مطالبه اصلی فرهنگیان، هرچه سریع‌تر محقق شود.

خلق ارزش افزوده اقتصادی با پیگیری و حل و فصل و دعاوی حقوقی سنواتی

مدیرعامل موسسه با اشاره به وجود پرونده‌ها و مسائل حقوقی انباشته در هلدینگ‌ها و شرکت‌ها، از تقویت واحد‌های حقوقی در سطح گروه خبر داد و افزود: در دوره جاری با پیگیری مجدانه همکاران واحد حقوقی و بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان این حوزه، دعاوی حقوقی در خصوص بیش از ۱۰ همت از دارایی‌ها به نفع موسسه و فرهنگیان خاتمه یافت.

توسعه خدمات رفاهی و تسهیلاتی به اعضا

علی صادقی با تأکید بر اینکه ارائه خدمات رفاهی به اعضا، فقط محدود به واریز سود و سهم‌الشرکه نیست، گفت: در این دوره مدیریتی به شکل گسترده خدمات رفاهی متنوعی شامل تسهیلات بانکی، تسهیلات سفر اقساطی، لیزینگ خودرو و ... به اعضای موسسه ارائه شد و تلاش می‌کنیم تنوع و دامنه این خدمات را گسترش دهیم.

تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌تمام

صادقی با اشاره به تکمیل موفق ابرپروژه فاز دوم پتروشیمی سبلان در سال گذشته، اعلام کرد: چندین پروژه دیگر نیز در مراحل نهایی قرار دارند که تلاش می‌کنیم تا پایان سال جاری تکمیل شوند. همچنین بازگرداندن دارایی‌های غیرمولد به چرخه تولید و خدمت در حوزه‌های پر بازده، اولویت محوری تیم مدیریتی است.

تأکید بر اعتماد فرهنگیان؛ سرمایه اصلی مؤسسه

صادقی با اشاره به پشتوانه یک میلیون و هشتصد هزار فرهنگی عضو مؤسسه، خاطرنشان کرد: اعتماد فرهنگیان عزیز، بزرگ‌ترین سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان است. ما به خوبی می‌دانیم که هر وعده، باید با عمل همراه باشد. به همین دلیل، برنامه‌های سال جاری را با رویکردی واقع‌بینانه، زمان‌بندی‌شده و قابل راستی‌آزمایی طراحی کرده‌ایم.

وی افزود: تیم مدیریتی با تمام توان و بد ون هیچ وقفه‌ای، مشغول کار است. آرامش و استراحت ما در گرو رضایت اعضای موسسه. ما باور داریم که راه درستی را آغاز کرده‌ایم و با قدرت ادامه می‌دهیم.

مدیرعامل مؤسسه در پایان با ابراز امیدواری نسبت به بهبود شرایط اقتصادی کشور، تصریح کرد: با رونق اقتصادی، صندوق ذخیره فرهنگیان و اعضای آن به طرز چشمگیری از این وضعیت بهره‌مند خواهند شد. امسال، سالی بهتر از سال گذشته برای جامعه فرهنگیان خواهد بود.

علی صادقی با گرامیداشت سی و دومین سالروز تأسیس مؤسسه، از همه فرهنگیان، اعضا و همکاران خواست تا با امید و اعتماد، همراهی خود را با این مجموعه ادامه دهند و تأکید کرد: ما پای عهد خود با فرهنگیان ایستاده‌ایم و از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.