تفاهمنامه همکاری راهبردی میان ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و انجمن علمی طب سنتی ایران با هدف همافزایی ظرفیتهای تخصصی و تقویت زیرساختهای فناوری در حوزه طب ایرانی، منعقد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در راستای تحقق اهداف اسناد بالادستی کشور در حوزه سلامت و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای دانشبنیان، تفاهمنامه همکاری مشترکی میان ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و انجمن علمی طب سنتی ایران به امضا رسید. این اقدام با هدف ایجاد جهشی در زیستبوم نوآوری طب سنتی و ارتقای جایگاه علمی این حوزه در سطح ملی و بینالمللی صورت گرفته است.
این تفاهمنامه به عنوان یک سند همکاری میانبخشی، نقشه راهی جامع برای حمایت از پژوهشهای کاربردی و توسعه زیرساختهای دانشی ترسیم کرده است. تمرکز اصلی این توافق بر بهرهگیری از توانمندیهای نخبگان و متخصصان حوزه طب سنتی برای حل چالشهای موجود در نظام سلامت و تبدیل ایدههای علمی به محصولات و خدمات فناورانه است.
توسعه زیرساختهای آموزشی و پژوهشی، استانداردسازی خدمات طب سنتی و تقویت بنیه علمی پژوهشگران جوان، از جمله محورهایی است که در این همکاری بر آنها تأکید شده تا مسیر حرکت کشور به سمت مرجعیت علمی در این حوزه شتاب بیشتری بگیرد.
یکی از ارکان اصلی این توافق، توجه ویژه به «فرهنگسازی و اصلاح سبک زندگی» بر اساس آموزههای طب ایرانی است. در این راستا، مقرر شده است با همکاری دو نهاد، محتواهای علمی و آموزشی استاندارد تدوین شده و از طریق رسانههای نوین در اختیار عموم جامعه قرار گیرد تا سطح سواد سلامت جامعه ارتقا یابد.
این تفاهمنامه بستری برای شناسایی، جذب و حمایت از استارتاپهای نوآور و هستههای فناور فعال در حوزه طب سنتی فراهم میکند. برگزاری رویدادهای علمی خلاقانه، چالشهای معکو، و فنبازارهای تخصصی، از جمله برنامههای اجرایی برای تقویت بازار کارآفرینی در این حوزه خواهد بود.
در این نشست، ضمن تأکید بر لزوم خروج پژوهشها از کتابخانهها و ورود آنها به بازار مصرف، بر هدایت این توافق در جهت تجاریسازی نتایج تحقیقات تخصصی تأکید شد. با مشارکت انجمن علمی طب سنتی ایران به عنوان یک نهاد تخصصی و مرجع، تضمین کیفیت و اعتبار علمی فعالیتهای پژوهشی و تجاریسازی آنها به کمک ستاد توسعه فناوری گیاهان دارویی دنبال میشود.
بر اساس مفاد این تفاهم، ظرفیتهای انجمنهای تخصصی برای نظارت علمی بر پروژهها و همچنین تسهیل فرآیندهای اخذ مجوز برای محصولات دانشبنیان حوزه طب سنتی به کار گرفته خواهد شد.
کارگروه مشترک اجرایی با حضور نمایندگان هر دو طرف ضمن تدوین برنامههای عملیاتی سالانه، نظارت بر حسن اجرای پروژهها و ارزیابی مستمر دستاوردها را بر عهده خواهد داشت.
این همکاری که در چارچوب ضوابط قانونی و اسناد راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری تنظیم شده است، انتظار میرود در کوتاهمدت به بهبود کیفیت خدمات طب سنتی و در بلندمدت به افزایش سهم این حوزه در تولید ناپالص داخلی (GDP) منجر شود.