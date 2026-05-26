به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، امروز پنجره عرفه باز شد تا دست‌های دعا و نجوا‌های بندگان، برای بازگشت و زدودن زنگار گناه از دل لحظات دیدنی را رقم بزنند.

اگرچه عرفه روز توبه و اشک است، اما بیش از هر چیز روز امید به رحمت الهی محسوب می‌شود. در فرهنگ اسلامی، هیچ انسانی از رحمت خداوند ناامید نیست و عرفه فرصتی است تا بندگان با قلبی امیدوار به درگاه الهی بازگردند.

حرم مطهر بانوی کرامت، مسجد مقدس جمکران و دیگر اماکن مقدس و مذهبی استان امروز میزبان مومنان خدا جو در آیین باشکوه قرائت دعای پرفیض عرفه بود.