در نشست امروز کمیسیون امنیت ملی مجلس با غریب‌آبادی و وزیر اقتصاد، روند کنوانسیون خزر و گزارش عملکرد اقتصادی دولت در جنگ ۴۰ روزه و برنامه‌های حمایتی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ابراهیم رضایی در تشریح جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اعلام کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز دو جلسه مهم برگزار کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: در ابتدای جلسه، با حضور کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه، موضوع کنوانسیون خزر مورد بررسی قرار گرفت و وی در این نشست، گزارشی از روند طی‌شده برای نهایی شدن این کنوانسیون در عرصه‌های داخلی و خارجی و همچنین میان کشور‌های عضو ارائه کرد.

لایحه کنوانسیون خزر در دولت در حال بررسی است

وی ادامه داد: غریب‌آبادی بیان کرد که لایحه مربوط به این کنوانسیون هم‌اکنون در دولت در حال بررسی است و درباره ابعاد مختلف حقوقی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی آن توضیحاتی به نمایندگان داد و اعضای کمیسیون نیز نقطه‌نظرات و سوالات خود را در این زمینه مطرح کردند.

رضایی در تشریح جلسه دوم کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت: جلسه بعدی کمیسیون با وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه تعدادی از معاونان وی بود و در این جلسه، وزیر اقتصاد گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های این وزارتخانه در جریان جنگ ۴۰ روزه اخیر ارائه کرد؛ گزارشی از میزان خسارات وارد شده به بخش‌های مختلف کشور به‌ویژه بنگاه‌ها و صنایع ارائه شد و همچنین برنامه‌ها و اقدامات دولت در شرایط اضطراری تشریح شد.

پیش از جنگ، برنامه اقدام در شرایط اضطرار را تصویب کردیم

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: وزیر اقتصاد اعلام کرد که پیش از وقوع جنگ، ما برنامه اقدام در شرایط اضطرار را تصویب و اجرا کردیم و در موضوعاتی مانند کسری بودجه، ترخیص کالا در گمرک، خدمات بانکی و مالیاتی و سایر بخش‌ها در ایام جنگ تدابیر لازم اتخاذ و تلاش شد تا فشار به مردم، فعالان اقتصادی، واحد‌های تولیدی و اصناف وارد نشود.

واردات مواد اولیه آزاد شده است

وی ادامه داد: وزیر اقتصاد همچنین درباره شرایط فعلی و تأمین نیازمندی‌های تولید توضیحاتی ارائه کرد و گفت که واردات مواد اولیه آزاد شده و یوتیلیتی نیز فراهم شده است و با تدابیر اتخاذشده انتظار می‌رود قیمت‌ها کاهش پیدا کند.

رضایی افزود: آقای مدنی‌زاده همچنین به بسته حمایتی وزارت اقتصاد برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی و خانوار‌ها اشاره کرد و توضیحاتی درباره ابعاد مختلف این بسته ارائه داد؛ مسائلی مثل پروژه انتقال کریدورها، ۲۴ ساعته شدن مرز‌ها و فعالیت پایانه‌ها، تسهیل عبور و مرور و ترخیص بدون توقف کالا در گمرک، فعال شدن دیپلماسی اقتصادی، رفع موانع تولید و تجارت، مقابله با احتکار و گران‌فروشی، تفویض اختیارات به استان‌ها برای تصمیم‌گیری، رونمایی از سامانه «وثایق»، تمرکز بر بازسازی و استفاده از ظرفیت مردم برای مشارکت در بازسازی، از جمله ابعاد بسته حمایتی وزارت اقتصاد برای خنثی کردن آسیب‌های ناشی از جنگ اخیر بوده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: وزیر اقتصاد همچنین تأکید کرد که اطمینان می‌دهم که همه همکاران در وزارت اقتصاد با روحیه جهادی و انقلابی ایستاده‌اند تا بتوانیم این جنگ را با پیروزی جامع به پایان برسانیم و تلاش می‌کنیم با عزت و سربلندی از این جنگ عبور کنیم.

تاکید نمایندگان بر تقویت پول ملی

رضایی گفت: در ادامه، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز نقطه‌نظرات خود را مطرح کردند؛ از جمله محور‌های مطرح‌شده در این جلسه، تأکید بر تقویت پول ملی و تصویب ریال دیجیتال، تسهیل امور گمرکی و ترخیص کالاها، تسهیل ورود سرمایه و ثروت شرکت‌ها و اشخاص ایرانی به داخل کشور، لزوم رسیدگی به معیشت مردم، جبران خسارات جنگ و ارائه گزارش دقیق از آمار و آسیب‌های ناشی از جنگ بود. همچنین بر لزوم ایجاد فرماندهی واحد اقتصادی در دولت، استفاده از سرمایه‌ها و ظرفیت ایرانیان خارج از کشور، توسعه روابط با چین و کشور‌های همسایه به‌ویژه در حوزه اقتصادی و این نکته که هزینه سازش بیش از هزینه چالش است، تأکید شد.

وی ادامه داد: اعضای کمیسیون همچنین خواستار توزیع عادلانه کالابرگ، تجهیز گمرکات و برخورد با امارات متحده عربی به دلیل مشکلات و چالش‌هایی که در حوزه اقتصادی ایجاد کرده است، شدند. در این جلسه همچنین از حضور وزیر اقتصاد در تجمعات مردمی تقدیر و تشکر شد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این نشست از عدم همکاری برخی مدیران استانی، به‌ویژه در دوران جنگ اخیر، انتقاد کرد و گفت که اکنون در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و باید همه ظرفیت‌ها برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن بسیج شود؛ وی همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های سازمان اموال تملیکی برای جبران کمبودها، فعال شدن موضوع مولدسازی و تسهیل در مولدسازی برای جبران خسارات جنگ و نیز تثبیت قیمت کالا‌های اساسی تأکید کرد.