به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سیداسداله جولایی، رئیس هیات امناء و نائب رئیس هیات مدیره ستاد دیه کشور، در مراسم تجلیل از خیرین شاخص ستاد دیه آذربایجان‌غربی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم اظهار کرد: هر کس برای خدا کاری انجام دهد، خداوند خود پاداش آن را عطا می‌کند.

وی همچنین با استناد به فرمایشی از امام حسین (ع) مبنی بر اینکه هر نیازمندی که به انسان مراجعه می‌کند، فرستاده خداوند است، افزود: باید این فرصت را مغتنم شمرد و با روی گشاده در مسیر گره‌گشایی از مشکلات نیازمندان گام برداشت.

جولایی با قدردانی از مشارکت خیرین در کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد گفت: این همراهی و نوع‌دوستی، زمینه بازگشت هزاران زندانی به کانون خانواده را فراهم کرده و آثار ارزشمند اجتماعی و انسانی به همراه داشته است.

در ادامه این مراسم، فتحی رئیس زندان‌های آذربایجان‌غربی نیز گفت: سال گذشته با کمک خیران و از طریق ستاد دیه، یک‌هزار و ۲۰۰ زندانی در استان با اعتباری بالغ بر ۹۵ میلیارد تومان آزاد شدند.

وی افزود: هم‌اکنون نیز ۳ هزار زندانی در استان مشغول به کار هستند که این موضوع در بازاجتماعی شدن آنان و حمایت از خانواده‌هایشان نقش مؤثری دارد.

در ادامه این مراسم، اعضای ستاد دیه آذربایجان‌غربی نیز به بیان دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و مسائل مرتبط با روند حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد و جلب مشارکت بیشتر خیرین پرداختند.

در پایان این مراسم، از خیرین شاخص ستاد دیه آذربایجان‌غربی تجلیل شد