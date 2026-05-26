سرپرست وزارت دفاع گفت: شگفتانههای جمهوری اسلامی ایران در حوزه تکنیک و تاکتیک در جنگ رمضان به مراتب ارتقا یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «سید مجید ابنالرضا» در نشست رئیسجمهور با مدیران این وزارتخانه، اظهار داشت: شگفتانههای ما در حوزه تکنیک و تاکتیک در جنگ رمضان به مراتب ارتقا یافته است. تعداد پرندههایی که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هدف قراردادیم کمتر از انگشتان دست بود، اما در جنگ رمضان به فناوری دست پیدا کردیم که حدود ۲۱۰ فروند از پرندههای دشمن را هدف قرار دادیم.
سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ادامه بیان کرد: ما در همین حوزه پرندهها در جنگ رمضان توانستیم، بالغ بر ۷ میلیارد دلار به دشمن خسارت وارد کنیم. هدف قرار دادن پرندههای رادارگریز دشمن یکی از موضوعاتی بود که از ابتدای جنگ رمضان در دستور کار عزیزان ما در صنعت دفاعی قرار گرفت. کمتر از ۱۰ روز ما به فناوری آن مسلط شدیم که توانستیم هواپیمای اف۳۵ و هواپیماهای پیشرفته دشمن را با آسیب جدی مواجه کنیم.
سردار ابنالرضا در ادامه تاکید کرد: در خصوص انهدام پرندههای دیگر هم تقریباً شما مستحضر هستید؛ دیگر کار روزانه و هفتگی شده بود که هر روز چند پهپاد پیشرفته دشمن را مورد هدف قرار میدادیم. یا مثلا F ۱۶ یا F ۱۸ را مورد هدف قرار میدادیم، تقریبا کار روزانه و هفتگی شده بود.