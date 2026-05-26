به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ امامی یگانه در نشست مشترک با معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران گفت: با تأیید نهاییِ این طرح، توان عملیاتی و واکنش سریع استان اردبیل در حوادث غیرمترقبه با رشد قابل‌توجهی همراه می‌شود.

ساجدی‌نیا رئیس سازمان مدیریت بحران کشور نیز گفت: این سازمان، از برنامه‌های عملیاتی استان برای افزایش تاب‌آوری حداکثری در برابر سوانح، پشتیبانی خواهد کرد.

استاندار اردبیل در نشست با رئیس انجمن معدن اتاق ایران هم با اشاره به اینکه امسال عملیات اجراییِ ۷ میلیون تن کنسانتره مس شروع شده است افزود: طرح‌های معادن و صنایع پایین دستی از فرصت‌های مهم سرمایه گذاری استان محسوب می‌شوند و اردبیل برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی آمادگی کامل دارد.

امامی یگانه، با پورمحمدی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم دیدار کرد و از صدور دستور لازم برای تأمین اعتبار مورد نیاز، برای تکمیل و اجرای پروژه‌های استان خبر داد.