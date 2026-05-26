مدیرعامل بنیاد بینالمللی آبشار عاطفهها با اعلام حمایت از ۴۵۰ هزار نفر در سطح کشور، کلنگ ساخت واحد مسکونی برای یک خانواده نیازمند را در روستای وسطیکلای آمل به زمین زد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، محمدجواد فولادپور مدیرعامل بنیاد بینالمللی خیریه آبشار عاطفههای کشور در مراسم آغاز ساخت یک واحد مسکونی برای خانوادهای نیازمند در روستای «وسطیکلا» از بخش دشتسر آمل، گفت: این مجموعه به عنوان بنیاد محرومیتزدایی در سطح کشور، نقشی کلیدی در کاهش آسیبهای اجتماعی ایفا کرده و در حال حاضر بیش از ۴۵۰ هزار نفر را تحت چتر حمایتی خود دارد.
وی با تأکید بر محوریت اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی در این بنیاد، افزود: یکی از اهداف اصلی ما توانمندسازی و استقلال معیشتی جامعه هدف است؛ بر همین اساس با سرمایهگذاری در بخشهای خُرد خانگی نظیر جوراببافی و صنایعدستی، تلاش میکنیم تا مددجویان با عزتنفس از چرخه حمایتی خارج شوند. همچنین در استان مازندران، مجتمع پرورش گاوهای شیری و گوشتی در روستای وسطیکلا با همت خیرین راهاندازی شده که نقش مهمی در تأمین لبنیات مردم منطقه ایفا میکند.
مدیرعامل بنیاد آبشار عاطفهها با اشاره به گسترش فعالیتها اعلام کرد: با همکاری بسیج سازندگی و سپاه پاسداران، طرحهای توسعهای و کارآفرینی جدیدی در دستور کار قرار گرفته و بهزودی نمایندگی این بنیاد در بخش دشتسر نیز برای کاهش فقر روستایی افتتاح خواهد شد. این نهاد با ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار خیر حامی و ۹۵۰ نمایندگی، به یکی از بزرگترین شبکههای امدادرسانی کشور تبدیل شده است.
فولادپور با یادآوری تأسیس این بنیاد در سال ۸۹ به برکت امام رضا (ع)، گفت: افزایش روزافزون خیرین نشاندهنده اعتماد مردم به کارنامه درخشان خدمات ما در حوزههای درمان، اکرام ایتام، امور فرهنگی و بهویژه تأمین جهیزیه برای جوانان است که امروزه این مجموعه را در کنار دستگاههای حمایتی دولتی، به بازویی قدرتمند تبدیل کرده است.
وی در پایان به نقشآفرینی این نهاد در حوادث اخیر اشاره کرد و افزود: ما در بحث امدادرسانی در «جنگ رمضان» و برپایی مواکب در رزمایشهای مردمی حضوری فعال داشتیم. بنیاد آبشار عاطفهها در راستای آرمانهای امام (ره) و دفاع از نیروهای مسلح که در جبهه حق علیه باطل میدانداری میکنند، با تمام توان در کنار مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستاده است.