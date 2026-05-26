معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، در آئین افتتاح مرکز نوآوری و کارآفرینی هرندی، از برنامه مدیریت شهری برای گسترش الگوی نوآوری اجتماعی در همه محلات تهران به منظور ساماندهی کسبوکار و حمایت از استعدادهای مناطق محروم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، لطفالله فروزنده، در حاشیه این مراسم با تأکید بر نقش کلیدی شهرداری در رفع چالشهای مناطق کمتر برخوردار، اظهار داشت: شهرداری تهران ظرفیتهای کالبدی و اجتماعی بسیار ارزشمندی نظیر سراهای محله و مجموعههای آموزش شهروندی را در اختیار دارد.
وی ادامه داد: نگاه راهبردی ما این است که با بهرهگیری از فناوریهای نوین، نوجوانان مستعد را بهویژه در مناطق جنوب شهر و محلات محروم شناسایی کرده و مسیر رشد آنها را هموار کنیم.
این مقام مسئول، با اشاره به تأکید ویژه شهردار تهران بر موضوع عدالت محلهمحور، تصریح کرد: شهردار تهران به طور جدی پیگیر شناسایی استعدادها در مناطق محروم هستند. بستر اصلی کار ما در محلات، فعالسازی ظرفیتهای مردمی است. از طریق هیئتامنای محلات که از خود مردم تشکیل شدهاند، کانونهای مختلفی را برای آموزش و رشد کودکان و نوجوانان فراهم خواهیم کرد تا مشارکت اجتماعی به نتایج ملموس اقتصادی ختم شود.
تعمیم الگوی مرکز هرندی به تمامی محلات پایتخت
فروزنده، از آمادگی شهرداری برای فراگیر کردن این الگو خبر داد و گفت: ما در تهران ۳۶۰ محله داریم و بنای ما بر این است که با همکاری معاونت علمی ریاستجمهوری، وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادهای محلی از جمله بسیج، الگوی مرکز هرندی را در تمامی این محلات عمومی کنیم. مکان و ظرفیتهای لازم موجود است و تنها با یک هماهنگی بیندستگاهی، میتوانیم این فضاهای بلااستفاده را به قطبهای نوآوری تبدیل کنیم.
معاون شهردار تهران، در پایان با راهبردی خواندن این اقدامات خاطرنشان کرد: اعتقاد ما بر این است که اگر یک الگوی موفق در تهران اجرا شود، قابلیت تبدیل شدن به یک مدل کشوری را دارد. سرمایهگذاری بر روی تربیت نیروی انسانی مستعد، گامی مثبت و حیاتی در جهت رشد کشور و دستیابی به استقلال واقعی است.