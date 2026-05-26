جمهوری اسلامی ایران در نخستین گام عملیاتی خود در کارگروه گردشگری بریکس، با ارائه بسته‌ای از پیشنهاد‌های پنج‌گانه راهبردی، بر ضرورت تبدیل این بلوک اقتصادی به الگویی پیشرو در گردشگری پایدار و فراگیر تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ نخستین نشست کارگروه گردشگری «بریکس» با هدف تقویت دیپلماسی گردشگری و بهره‌گیری از ظرفیت قدرت‌های نوظهور اقتصادی برگزار شد و جمهوری اسلامی ایران در این نشست حضوری فعال و اثرگذار را رقم زد و با تبیین چشم‌انداز‌های خود، پیشنهاد‌هایی مشخص و راهبردی جهت توسعه همه‌جانبه همکاری‌های گردشگری میان کشور‌های عضو ارائه کرد.

نماینده ایران در سفارت، ضمن تبیین دستاورد‌های کشور در تسهیل روادید و میزبانی از گردشگران عضو، بر ایجاد ساختاری مستحکم و مقاوم در برابر بحران‌های جهانی از طریق هم‌افزایی میان اعضا تأکید کرد.

در این نشست که با هدف هم‌سوسازی ظرفیت‌های درون‌گروهی بریکس برگزار شد، نماینده ایران در سفارت، گردشگری را پلی قدرتمند برای تبادل فرهنگی، شناخت عمیق ملت‌ها و محرک توسعه اقتصادی توصیف کرد.

وی با تأکید بر لزوم ارتقای جایگاه بریکس، تبدیل این گروه به نمادی از گردشگری پایدار در عرصه بین‌المللی را خواستار شد.

آمار‌ها در این نشست حکایت از جایگاه ممتاز ایران در دیپلماسی سفر داشت؛ جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون با ۶۰ درصد از کشور‌های عضو بریکس (شامل چین، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، مصر، برزیل و روسیه) لغو روادید نموده است. همچنین اعلام شد که از مجموع ۶ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۷۵۲ گردشگر ورودی به ایران در سال ۱۴۰۴، سهم کشور‌های عضو بریکس بیش از ۲۱۰ هزار گردشگر بوده است که نشان از پتانسیل بالای رشد در این بخش دارد.

در همین راستا، نماینده ایران پنج پیشنهاد عملیات را برای تحول در تعاملات گردشگری میان اعضا مطرح کرد که شامل تأسیس پایتخت گردشگری بریکس: معرفی دوره‌ای یک شهر گردشگرپذیر از کشور‌های عضو متناسب با ریاست سالانه، نهادسازی علمی و آموزشی: اجرای برنامه‌های تبادل دانش، برگزاری دوره‌های تخصصی مشترک و ایجاد شبکه دانشگاه‌های گردشگری بریکس، تحول دیجیتال در بازاریابی: راه‌اندازی سکوی واحد دیجیتال برای معرفی یکپارچه و هوشمند جاذبه‌های گردشگری اعضا است.