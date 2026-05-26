معاون امور بینالملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشورمان عصر امروز با «قاسم الاعرجی» مشاور امنیت ملی عراق دیدار و مذاکره کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از مسکو، علی باقری کنی، معاون امور بینالملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشورمان که برای شرکت در چهاردهمین اجلاس بینالمللی مقامات عالی امنیتی به مسکو سفر کرده است، عصر امروز با «قاسم الاعرجی» مشاور امنیت ملی عراق دیدار و مذاکره کرد.
در این دیدار که کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران و اعضای هیاتهای سیاسی - امنیتی دو کشور هم حضور داشتند، علی باقری کنی و قاسم الاعرجی درباره مسائل و موضوعات دوجانبه، منطقهای و بینالمللی گفتوگو کردند.
معاون امور بینالملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشورمان همچنین قرار است روز چهارشنبه با سرگئی شایگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه دیدار کند. مذاکره و رایزنی با مقامات عالی امنیتی کشورهای عضو بریکس و شانگهای و نیز رؤسای هیئتهای امنیتی پاکستان، آفریقای جنوبی، افغانستان، سوئیس، برزیل و تایلند از دیگر برنامههای علی باقری کنی در مسکو خواهد بود.
معاون امور بینالملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشورمان روز پنجشنبه در مراسم گشایش چهاردهمین اجلاس بینالمللی امنیتی روسیه سخنرانی میکند. بیش از ۱۴۰ هیئت بلندپایه امنیتی از ۱۲۰ کشور در مجمع بینالمللی امنیتی روسیه که به مدت چهار روز برگزار خواهد شد، شرکت کردهاند. در جریان برگزاری چهاردهمین نشست سالانه بینالمللی مقامات عالیرتبه امنیتی، شش نشست چندجانبه در قالبهای بریکس، شانگهای، آسهآن، آسیای مرکزی، کشورهای ساحل آفریقا و نشست ویژه کشورهای آفریقایی برگزار میشود.
همچنین ۲۱ رویداد شامل میزگردها، کنفرانسها، پنلهای تخصصی و نشستهای راهبردی، ۲۵ نمایشگاه تخصصی و صنعتی در حاشیه اجلاس امسال برگزار خواهد شد. پیشبینی میشود در حاشیه این مجمع، ۱۰ توافقنامه و یادداشت تفاهم میان دبیرخانه شورای امنیت روسیه و نهادهای اجرایی فدرال به امضا برسد.