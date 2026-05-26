اقامه نماز عید سعید قربان در شهیدگاه اردبیل
نماز عید سعید قربان، صبح فردا در محوطه شهیدگاه اردبیل اقامه میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل
؛ ستاد برگزاری مراسم مصلای اردبیل اعلام کرد: نماز عید سعید قربان، فردا چهارشنبه از ساعت ۷ صبح به امامت آیتالله عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، در شهیدگاه اقامه خواهد شد.
همچنین دعای پرفیض ندبه، از ساعت ۶ صبح در همین مکان خوانده میشود.
اتوبوسهای شهرداری اردبیل برای انتقالِ نمازگزاران از میادین اصلی شهر به مکان برگزاری نماز عید قربان، از ساعت ۵/۳۰ دقیقه صبح، آماده خواهد بود.