نماز عید سعید قربان، صبح فردا در محوطه شهیدگاه اردبیل اقامه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ؛ ستاد برگزاری مراسم مصلای اردبیل اعلام کرد: نماز عید سعید قربان، فردا چهارشنبه از ساعت ۷ صبح به امامت آیت‌الله عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، در شهیدگاه اقامه خواهد شد.

همچنین دعای پرفیض ندبه، از ساعت ۶ صبح در همین مکان خوانده می‌شود.

اتوبوس‌های شهرداری اردبیل برای انتقالِ نمازگزاران از میادین اصلی شهر به مکان برگزاری نماز عید قربان، از ساعت ۵/۳۰ دقیقه صبح، آماده خواهد بود.