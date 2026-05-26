به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، زهره جهان‌بخشی اظهار کرد: در راستای حمایت از توسعه کشاورزی و ایجاد اشتغال پایدار در شوشتر، بنیاد برکت در سال ۱۴۰۴ بیش از ۴۲ میلیارد تومان تسهیلات در بخش‌های مختلف کشاورزی پرداخت کرده است.

وی افزود: این تسهیلات در حوزه‌هایی از جمله توسعه فعالیت‌های کشاورزی، کشت‌های گلخانه‌ای، دامپروری، پرورش آبزیان و دیگر ظرفیت‌های تولیدی منطقه اختصاص یافته تا زمینه افزایش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی فراهم شود.

جهان‌بخشی با اشاره به روند شناسایی متقاضیان بیان داشت: متقاضیان دریافت تسهیلات، ابتدا در جلسات هم‌اندیشی محلی با مشارکت شورای روستا، امام جماعت و یک فرد فرهنگی معتمد شناسایی و از نظر اهلیت و توان اجرای طرح ارزیابی می‌شوند.

وی ادامه داد: پس از انجام مراحل اهلیت‌سنجی، متقاضیان در سامانه ثبت‌نام و طی مراحل دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.

جهان‌بخشی تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح‌ها، هدایت منابع به سمت تولید، حمایت از فعالان بخش کشاورزی و تقویت اقتصاد روستایی در شهرستان شوشتر است.