به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان، ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ شهرستان بندر انزلی در اجرای طرح‌های مقابله با جرائم و در پی بررسی‌های اطلاعاتی و اقدامات پلیسی، موفق به شناسایی و دستگیری فردی شدند که به علت محکومیت مالی سنگین و عدم ایفای تعهدات قانونی تحت تعقیب بود.

برپایه این گزارش، متهم ۴۲ ساله که محکوم به پرداخت ۵۳۷میلیارد و ۴۰ میلیون ریال جریمه بود با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.