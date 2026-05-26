محکوم مالی که محکوم به پرداخت بیش از ۵۳۷میلیارد ریال جریمه بود در شهرستان بندر انزلی دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان، ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ شهرستان بندر انزلی در اجرای طرحهای مقابله با جرائم و در پی بررسیهای اطلاعاتی و اقدامات پلیسی، موفق به شناسایی و دستگیری فردی شدند که به علت محکومیت مالی سنگین و عدم ایفای تعهدات قانونی تحت تعقیب بود.
برپایه این گزارش، متهم ۴۲ ساله که محکوم به پرداخت ۵۳۷میلیارد و ۴۰ میلیون ریال جریمه بود با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.