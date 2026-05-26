رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان گفت: توسعه فرهنگ صلح و سازش، علاوه بر کاهش جمعیت کیفری زندانها، نقش تعیینکنندهای در تحکیم بنیان خانواده، کاهش تنشهای اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی در جامعه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی بیان داشت: شوراهای حل اختلاف امروز به عنوان بازوی موثر دستگاه قضایی در عرصه اصلاح ذاتالبین با رویکردی مردم پایه و صلح محور، بستر مناسبی برای حل اختلافات و بازگرداندن آرامش به خانوادهها فراهم کردند.
وی بر ضرورت مشارکت عمومی در پویشهای انسان دوستانه تاکید کرد و گفت: ترویج فرهنگ گذشت و کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، اقدامی ارزشمند در مسیر تقویت همبستگی اجتماعی و تحقق آموزههای متعالی دینی و انسانی است.
حجت الاسلام و المسلمین امانت بهبهانی با اشاره به آثار ارزشمند فرهنگ صلح و گذشت در کاهش آسیبهای اجتماعی از آزادی یک زندانی محکوم مالی در اهواز در راستای اجرای پویش «به عشق رهبر شهیدم میبخشم» خبر داد و تصریح کرد: در ادامه اجرای پویشهای مردمی و معنوی مبتنی بر ترویج فرهنگ عفو و ایثار پرونده یکی از زندانیان محکوم مالی که به دلیل عجز در پرداخت مهریه در زندان به سر میبرد از سوی اجرای احکام دادگستری جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع شد.
معاون قضایی دادگستری خوزستان با بیان اینکه این پرونده با تلاش اعضا و صلحیاران مجتمع شماره ۵ شورای حل اختلاف اهواز در دستور کار قرار گرفت، ادامه داد: خانواده شاکی در اقدامی مبتنی بر آموزههای دینی، اخلاق اسلامی و در راستای ترویج فرهنگ گذشت با بخشش قابل توجهی از حقوق مالی خود، موجبات آزادی این زندانی را فراهم کردند اقدامی که بیتردید از مصادیق برجسته احیای سنت حسنه صلح و سازش در جامعه اسلامی است.
شهر الهایی صاحب شورای حل اختلاف میشود
وی با تاکید بر توسعه دفاتر شورای حل اختلاف در استان عنوان کرد: بر اساس برنامه ریزی و جلساتی که با شهرداری و شورای شهر شهر الهایی (ار توابع شهرستان باوی) انجام شده مقرر شد شورای حل اختلاف به منظور رسیدگی هر چه بهتر و سریعتر به پروندههای قضایی در این منطقه راه اندازی شود و فرآیند تعیین فضای فیزیکی برای این مرکز نیز درحال انجام است.
حجت الاسلام امانت بهبهانی ادامه داد: شوراهای حل اختلاف امروز به یکی از ظرفیتهای موثر مردمی در مسیر توسعه فرهنگ صلح و سازش، کاهش ورودی پروندهها و افزایش رضایتمندی عمومی تبدیل شده و تقویت زیرساختهای این مجموعه، اقدامی ضروری در راستای ارتقای خدمات قضایی به مردم است.
وی با اشاره به ظرفیتهای اجتماعی و عشایری شهر الهایی عنوان کرد: بهرهگیری هدفمند از نفوذ معتمدان، ریشسفیدان و بزرگان محلی در کنار ساختارهای قانونی شوراهای حل اختلاف، میتواند نقش تعیینکنندهای در مدیریت اختلافات محلی و گسترش صلح اجتماعی ایفا کند.
معاون حل اختلاف خوزستان همچنین درخصوص ساماندهی روند ارجاع پروندهها بیان کرد: انسجام در فرآیند ارجاع، توزیع هدفمند پروندهها و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت شوراها از مهمترین الزامات افزایش کارآمدی و ارتقای اعتماد عمومی نسبت به مجموعههای حل اختلاف است. وی با تاکید بر ضرورت تشکیل مجمع ستاد عشایر الهایی خاطرنشان کرد: ساختارهای مردمی زمانی اثربخش خواهند بود که بر پایه اعتماد اجتماعی، شناخت میدانی و استفاده از ظرفیت افراد مورد وثوق جامعه شکل بگیرند و الهایی از جمله مناطقی است که از این سرمایه اجتماعی ارزشمند برخوردار است.
رئیس کل دادگستری خوزستان پیش از اعلام کرد ۳۵ پرونده قصاص نفس از ابتدای امسال تاکنون در شعب شوراهای حل اختلاف استان به سازش ختم شده است.