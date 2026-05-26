به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، در آستانه عید سعید قربان، طرح تشدید نظارت‌های دامپزشکی در استان فارس با هدف تأمین سلامت عمومی، پیشگیری از بروز بیماری‌های مشترک انسان و دام و نظارت بر ذبح بهداشتی و شرعی دام‌های قربانی در فارس آغاز شد.

به گفته ناظمی، مدیرکل دامپزشکی استان فارس، در اجرای این طرح ۱۱۶ اکیپ ثابت و سیار وظیفه نظارت بر دام‌های قربانی را بر عهده دارند. همچنین در مکان‌های کشتار موقتی که در سطح شهر و با همکاری شهرداری شیراز ایجاد شده است، ۵۴ نفر دامپزشک، ۷۳ نفر بازرس گوشت و ۴۶ روحانی ناظر ذبح شرعی حضور دارند تا فرایند قربانی‌کردن دام‌ها با رعایت کامل ضوابط بهداشتی و شرعی انجام شود.

اجرای این طرح در روز عید قربان نقش مهمی در کاهش کشتار‌های غیرمجاز، کنترل احتمال انتقال بیماری‌ها و ارتقای سطح بهداشت عمومی دارد. حضور هم‌زمان نیرو‌های تخصصی دامپزشکی و ناظران شرعی نیز نشان‌دهنده اهمیت توجه به هر دو جنبه سلامت و احکام شرعی در این مناسبت مذهبی است.