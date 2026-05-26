به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس پلیس راهور مشهد گفت: به منظور انجام مراسم دعای عرفه در عصر امروز (سه شنبه) و فردا از ساعت ۶ صبح محدودیت‌های ترافیکی در چهار محور اصلی اطراف حرم رضوی (میدان شهدا، میدان بسیج و چهارراه دانش، چهارراه خسروی و میدان شهید گمنام و پنجراه) در صورت افزایش ترافیک و ورود خودرو‌ها به بافت حرم رضوی اعمال خواهد شد. فعلا انسداد مسیر‌ها قطعی نیست.

سرهنگ احمد نوری افزود: همشهریان به منظور تشرف به حرم رضوی در مرحله نخست از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده کنند تا با ازدحام خودرو‌ها در بافت پیرامونی حرم رضوی مواجه نشویم.

وی ادامه داد: در صورتی که شهروندان قصد تشرف با خودروی شخصی به حرم رضوی را دارند، خودرو‌های خود را در توقفگاه‌های ۱۷ شهریور، میدان توحید، میدان شهدا و اطراف بافت حرم مطهر پارک کرده و سپس به حرم مشرف شوند تا شاهد افزایش بار ترافیکی و به تبع آن انسداد موقتی مسیر‌ها نباشیم.

بر اساس اعلام پلیس راهور در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ روزانه هفت میلیون و ۵۰۰ هزار سفر درون شهری در کلانشهر مشهد انجام می‌شود که ۶۰ درصد آنها با خودرو شخصی، حدود ۲۰ درصد با اتوبوس، نزدیک ۱۵ درصد با تاکسی و ۶ درصد نیز با قطار شهری است.