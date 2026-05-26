رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، جزئیات عرضه دام زنده، نرخ‌های مصوب و تمهیدات نظارتی سازمان برای تامین سلامت سفره شهروندان را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، عباس حاجی حسینی درباره نرخ مصوب هر کیلوگرم دام زنده گفت: بز چاق ۶۰۰ هزار تومان، میش درجه یک ۶۵۰ هزار تومان، کره (بزغاله) ۷۵۰ هزار تومان و بره ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار تومان است.

وی با اشاره به تجهیز ۱۶ قربانگاه و مرکز مجاز در سطح استان شامل ۵ مرکز در یزد و مراکز مستقر در شهرستان‌های ابرکوه، اردکان، اشکذر، بافق، بهاباد، تفت، خاتم، زارچ، مروست، مهریز و میبد اظهار داشت: تیم‌های دامپزشکی و ناظران شرعی در این مراکز مستقر هستند تا سلامت دام را تایید کنند. اکیداً توصیه می‌شود شهروندان برای مقابله با بیماری‌های مشترک انسان و دام، از ذبح خارج از این شبکه خودداری کنند.

با تاکید بر بازرسی‌های مستمر از مراکز عرضه، خاطرنشان کرد: مدیریت بازرسی سازمان به صورت شبانه‌روزی بر فرآیند عرضه و قیمت‌ها نظارت دارد. شهروندان محترم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا گران‌فروشی، مراتب را از طریق شماره تلفن‌های ۰۳۵۳۱۶۳۲۴۰۹ و ۰۳۵۳۱۶۳۲۴۰۳ (واحد بازرسی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد) اطلاع‌رسانی کنند.