رئیس جمهور، ضمن تبریک عید سعید قربان به دولت و ملت عراق، بر ادامه رایزنیها و سرعت در اجرای توافقهای مشترک در جهت تأمین منافع متقابل دو ملت تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری اسلامی ایران در گفتوگوهای تلفنی جداگانه با نزار آمیدی رئیس جمهور و علی فالح الزیدی نخستوزیر عراق، عید سعید قربان را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت و برای مردم عراق، عزت، آرامش، پیشرفت و سربلندی آرزو کرد.
رئیس جمهور در این گفتوگوها عید قربان را نماد والای بندگی، ایثار، همبستگی امت اسلامی و تقویت روح برادری و انسجام میان کشورهای مسلمان دانست و گفت: بهرهگیری از آموزهها و پیامهای وحدتآفرین این عید بزرگ اسلامی، میتواند زمینهساز تقویت همگرایی، همکاری و همافزایی میان کشورهای اسلامی در مقابله با چالشها، تهدیدهای مشترک و توطئههای تفرقهافکنانه دشمنان باشد.
آقای پزشکیان با تأکید بر جایگاه ممتاز روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق، این روابط را مبتنی بر پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی، دینی و مردمی، توصیف و بر ضرورت توسعه و تعمیق بیش از پیش همکاریها در عرصههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، تجاری، امنیتی و منطقهای، تأکید کرد.
در این گفتوگوهای تلفنی، آخرین روند روابط دوجانبه و همکاریهای مشترک میان تهران و بغداد، بررسی و درباره آن تبادل نظر شد و دو طرف بر ادامه رایزنیها و سرعت در اجرای توافقهای مشترک برای تأمین منافع متقابل دو ملت، تأکید کردند.
رئیس جمهور، همچنین با توجه به مسائل منطقهای و ضرورت تقویت ثبات و آرامش در منطقه، ابراز امیدواری کرد که با ادامه تلاشهای سیاسی، سریعتر زمینه تحقق صلح و امنیت پایدار در منطقه، فراهم و این ابتکارها برای پایان دادن به جنگ و کاهش تنشها موجب نتیجههای مؤثر و ملموس شود.
آقای پزشکیان در ادامه، ضمن تأکید بر اهمیت ادامه رایزنیهای نزدیک میان مقامهای عالیرتبه دو کشور، از رئیس جمهور و نخستوزیر عراق برای سفر به ایران دعوت کرد و این سفرها را گام مؤثر در مسیر گسترش تعامل راهبردی، تقویت همکاریهای دوجانبه و تحکیم روابط برادرانه تهران و بغداد دانست.