به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: ماموران انتظامی شهرستان رضوانشهر حین پایش خودرو‌های عبوری به یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر با رعایت موازین و حقوق شهروندی آن را متوقف کردند.

در بازدید و بررسی از این خودرو ۵کیلو و ۹۰۰کیلوگرم مواد مخدر سنتی از نوع تریاک که به طور ماهرانه در خودرو جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

بر پایه این گزارش، خودرو توقیف و متهمان ۳۸ و ۳۵ ساله پس از تشکیل پرونده در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.