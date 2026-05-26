رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران، از برگزاری نماز عید قربان در مصلای امام خمینی(ره) ساری و دیگر بقاع متبرکه استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجت‌الاسلام اصغری رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران با گرامیداشت عید سعید قربان، این روز را یادآور اوج ایمان و عبودیت حضرت ابراهیم خلیل‌الله (ع) و حضرت اسماعیل (ع) دانست و گفت: عید قربان روزی است که انسان مؤمن دل از تعلقات دنیوی می‌برد و در مسیر رضای الهی گام برمی‌دارد.

وی از برگزاری نماز باشکوه عید سعید قربان خبر داد و افزود: این آیین معنوی فردا چهارشنبه (ششم خرداد ماه) ساعت ۸ صبح در مصلای امام خمینی (ره) ساری برگزار خواهد شد.

اصغری با اشاره به برگزاری نماز عید در سراسر استان گفت: بقاع متبرکه، آستان مقدس امامزادگان، مساجد محوری و مصلا‌های نماز جمعه در سراسر مازندران آماده حضور و میزبانی از نمازگزاران عزیز هستند تا این اجتماع عظیم عبادی با شکوه هر چه بیشتر برگزار شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران در پایان از همه مردم شریف، مؤمن و خداجوی استان دعوت کرد: با حضور پرشور خود در نماز عید قربان، ضمن بهره‌مندی از برکات معنوی این روز بزرگ، در تقویت وحدت و شعائر اسلامی سهیم باشید.