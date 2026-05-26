اتحاد سنگربانان در مذاکره، میدان و خیابان؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ تداوم وحدت و وفاداری در حسینیه ایران به هشتاد و ششمین شب قرار مردم اراک رسید.

حسینیه ایران برای هشتاد و ششمین شب متوالی شاهد حضور پرشور و حماسی مردمی بود که در سوگ رهبر فقید خود و برای تجدید بیعت با آرمان‌های ولایت، صحنه‌هایی از ایستادگی و وحدت را به نمایش گذاشتند.

اهالی دیار امیر کبیر با تاکید بر اتحاد و همبستگی در همه میادین دست برتر ایران در میز مذاکره را حفظ خیابان و دفاع از دستاورد‌های میدان دانستند.