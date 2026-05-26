به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به گفته شورای امنیت روسیه به عنوان برگزارکننده اصلی این مجمع، نمایندگان بیش از ۱۲۰ کشور جهان در این رویداد چهار روزه شرکت خواهند کرد. م

حور اصلی گفت‌و‌گو‌ها در این نشست، موضوعات امنیتی، حفاظت از «ارزش‌های سنتی» و همچنین مبارزه با نئوکولونیالیسم (استعمار نوین) و نئونازیسم عنوان شده است. در حاشیه این رویداد، سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، در چارچوب نشست کمیته دبیران شورا‌های امنیت سازمان پیمان امنیت جمعی، با همتایان خود از کشور‌های بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد. همچنین طبق اعلام همین منبع، انتظار می‌رود نمایندگان غیررسمی از ۱۲ کشور که مسکو آنها را «غیردوست» قلمداد می‌کند، در این مجمع حضور یابند.