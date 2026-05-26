پیش‌ بینی هواشناسی مشهد و خراسان رضوی/ جو ناپایدار و به‌تناوب افزایش شدت باد

علی الهی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه‎‎های آینده نگری و تصاویر ماهواره؛ برای امروز تا فردا جو ناپایدار و به‌تناوب افزایش شدت باد، گاهی وزش باد شدید همراه با گردوخاک و گردوغبار با احتمال بروز خسارت (بویژه در نواحی بادخیز) روی می‌دهد که احتمال انتقال ذرات و همچنین کاهش کیفیت هوا و میدان دید در دیگر نقاط نیز وجود دارد.

وی افزود: طی این مدت، به‌خصوص در ساعات بعدازظهر، افزایش ابر و وقوع رگبار و رعدوبرق (با احتمال بارش تگرگ و سیلابی شدن مسیل‌ها و جاری شدن رواناب)، به‌ویژه در نیمه شمالی و ارتفاعات هزار مسجد و بینالود پیش بینی می‌شود. به لحاظ دمایی، از روز پنج شنبه روند افزایش دما خواهیم داشت.

الهی گفت: دمای مشهد مقدس امروز در گرم‌ترین زمان به ۳۴ درجه رسید. امشب نیز دمای مشهد به ۲۰ درجه سانتیگراد می‌رسد.

وی افزود: نوسانات دمایی مشهد برای فردا بین ۱۷ تا ۳۰ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.

او ادامه داد: در شبانه‌روز گذشته قوچان با ۱۲ درجه و سرخس با ۴۱ درجه به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین شهر‌های استان بوده‌اند.