پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی استان خراسانرضوی به تشریح شرایط آبوهوایی این استان در ۲۴ ساعت آینده پرداخت.
علی الهی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشههای آینده نگری و تصاویر ماهواره؛ برای امروز تا فردا جو ناپایدار و بهتناوب افزایش شدت باد، گاهی وزش باد شدید همراه با گردوخاک و گردوغبار با احتمال بروز خسارت (بویژه در نواحی بادخیز) روی میدهد که احتمال انتقال ذرات و همچنین کاهش کیفیت هوا و میدان دید در دیگر نقاط نیز وجود دارد.
وی افزود: طی این مدت، بهخصوص در ساعات بعدازظهر، افزایش ابر و وقوع رگبار و رعدوبرق (با احتمال بارش تگرگ و سیلابی شدن مسیلها و جاری شدن رواناب)، بهویژه در نیمه شمالی و ارتفاعات هزار مسجد و بینالود پیش بینی میشود. به لحاظ دمایی، از روز پنج شنبه روند افزایش دما خواهیم داشت.
الهی گفت: دمای مشهد مقدس امروز در گرمترین زمان به ۳۴ درجه رسید. امشب نیز دمای مشهد به ۲۰ درجه سانتیگراد میرسد.
وی افزود: نوسانات دمایی مشهد برای فردا بین ۱۷ تا ۳۰ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
او ادامه داد: در شبانهروز گذشته قوچان با ۱۲ درجه و سرخس با ۴۱ درجه به ترتیب خنکترین و گرمترین شهرهای استان بودهاند.