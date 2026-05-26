نیرو‌های امدادی، آتش‌نشانان و دستگاه‌های عضو ستاد بحران در مانوری شبیه‌سازی‌شده، توان عملیاتی و آمادگی خود را برای مقابله با آتش‌سوزی‌های جنگلی و مرتعی به نمایش گذاشتند.

نمایش توان و آمادگی امدادگران در مقابله با حریق منابع طبیعی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ «محسن وطنی» جانشین یگان حفاظت منابع طبیعی ایلام اظهار داشت: در راستای آمادگی برای فصل گرما و افزایش احتمال وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی، نیرو‌های امدادی و آتش‌نشانان در یک مانور شبیه‌سازی‌شده، نحوه مقابله با حریق در مناطق جنگلی و مرتعی را تمرین کردند.

وی افزود: در این مانور، نیرو‌های عملیاتی با استفاده از تجهیزاتی از جمله دمنده، آتش‌کوب و ردفایر، آمادگی خود را برای مهار آتش‌سوزی‌ها و کنترل بحران به نمایش گذاشتند.

«خانمحمدیان» مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز بیان کرد: این برنامه با هدف ارزیابی توان عملیاتی نیروها، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های عضو ستاد بحران و بازبینی تجهیزات اطفای حریق برگزار شده است.

همچنین «پاکدل نژاد» مدیر کل مدیریت بحران استان اعلام کرد: در ماه‌های اخیر جلسات متعددی در سطح فرمانداری‌ها، شهرستان‌ها و دستگاه‌های مرتبط برگزار و هماهنگی‌های لازم برای ایجاد فرماندهی واحد در زمان بحران انجام شده است.

گفتنی است تیم‌های امداد و نجات و کمیته فنی استان با بهره‌گیری از خودرو‌های تخصصی و نیرو‌های آموزش‌دیده، آمادگی دارند در مناطق صعب‌العبور ضمن تسهیل دسترسی، نسبت به انتقال نیرو، امکانات و تجهیزات اقدام کنند.