به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،پرونده سی و هشتمین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور، امروز (سه‌شنبه ۵ خرداد) با برگزاری یک دیدار از هفته پایانی در کرمان بسته شد.

در چارچوب هفته بیست و دوم و پایانی این رقابت‌ها که به صورت متمرکز به میزبانی کرمان برگزار شد، تیم‌های استقلال کازرون و سنگ آهن بافق به مصاف یکدیگر رفتند. آبی‌پوشان کازرون که پیش‌تر با ثبت تنها یک شکست در طول فصل، قهرمانی خود را یک هفته مانده به پایان مسابقات مسجل کرده بودند، در این دیدار نیز با تکیه بر تجربه و کیفیت بازیکنان خود نبض بازی را در دست گرفتند و با کسب پیروزی ۳۴-۳۰، پایانی شیرین و مقتدرانه را در این فصل برای خود رقم زدند.

با پایان ماراتن جذاب لیگ سی و هشتم، تیم استقلال کازرون بر بام هندبال ایران ایستاد، صنعت مس کرمان به عنوان نایب‌قهرمانی دست یافت و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان نیز در جایگاه سوم جدول رده‌بندی قرار گرفت.

جدول رده‌بندی نهایی سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

۱. استقلال کازرون، ۱۶ بازی، ۳۱ امتیاز

۲. مس کرمان، ۱۶ بازی، ۲۸ امتیاز

۳. سپاهان اصفهان، ۱۶ بازی، ۲۶ امتیاز

۴. سایپا تهران، ۱۶ بازی، ۲۳ امتیاز

۵. نیروی زمینی سبزوار، ۱۶ بازی، ۱۵ امتیاز

۶. نفت و گاز گچساران، ۱۶ بازی، ۱۱ امتیاز

۷. هپکو اراک، ۱۶ بازی، ۱۰ امتیاز

۸. سنگ آهن بافق، ۱۶ بازی، ۷ امتیاز

۹. پرواز هوانیروز، ۱۶ بازی، ۷ امتیاز