رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در دومین جلسه ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش استثنایی، اجرای دقیق ساماندهی نیروی انسانی توسط ادارات آموزش و پرورش استثنایی استان‌ها را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دومین جلسه مجازی ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش استثنایی کشور با حضور سالار قاسمی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و رؤسای ادارات آموزش و پرورش استثنایی استان‌ها و با محوریت بررسی روند ساماندهی نیروی انسانی برگزار شد. در این نشست، سالار قاسمی با اشاره به اجرای دقیق فرآیند ساماندهی نیروی انسانی در چارچوب سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش گفت: ساماندهی نیرو‌ها باید بر اساس ضوابط و شیوه‌نامه نیروی انسانی و با نگاه کارشناسی در سطح استان‌ها انجام شود.

وی ادامه داد: در فرآیند ساماندهی، رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان باید در کنار واحد‌های طرح و برنامه و معاونت پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش، نظارت مستقیم و مؤثر بر فرآیند کلاس‌بندی، تخصیص نیرو و توزیع عادلانه نیروی انسانی داشته باشد تا تصمیم‌گیری‌ها بر اساس نیاز واقعی مدارس و مطابق شیوه‌نامه‌های ابلاغی به‌صورت دقیق انجام گیرد.

قاسمی افزود: همچنین خروج نیرو‌های آموزش و پرورش استثنایی باید با هماهنگی و موافقت ادارات آموزش و پرورش استثنایی استان و بر اساس نیازسنجی دقیق و ضوابط تعیین‌شده انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به روند برگزاری امتحانات دانش‌آموزان استثنایی گفت: لازم است فرآیند برگزاری امتحانات به‌صورت یکپارچه در استان‌ها رصد و گزارش آن به سازمان ارسال شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور همچنین بر اهمیت طرح مهر و آمادگی برای آغاز سال تحصیلی جدید تأکید کرد و گفت: تمامی استان‌ها باید برنامه‌ریزی دقیق و منسجم برای بازگشایی مدارس داشته باشند تا مدارس استثنایی در زمان مقرر و با آمادگی کامل فعالیت خود را آغاز کنند.

وی در پایان با اشاره به اینکه آیین‌نامه مراکز جامع پیشگیری، تشخیص، آموزش و توانبخشی در شورای عالی آموزش و پرورش در حال تدوین و بررسی نهایی است، افزود: پس از تصویب، این آیین‌نامه مبنای اجرایی فعالیت مراکز در سطح کشور خواهد بود و یک بازمهندسی در فرآیند سنجش نوآموزان نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.