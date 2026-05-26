به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، امروز، نهم ذی‌الحجه و روز پرفیض عرفه است و مراسم دعای پرفیض عرفه در مصلا ها، گلزار شهدا و مساجد جامع استان در حال برگزاری است.

در این مراسم معنوی گیلانیان مومن و ولایتمدار فرج صاحب الزمان (عج) و پیروزی رزمندگان اسلام را از خداوند متعال خواستار شدند.

دعای عرفه عنوان دعایی است منسوب به امام حسین بن علی، پیشوای شیعیان و مضمونش اعتراف به جایگاه خدا و اقرار به جایگاه انسان در هستی، و نیز حمد و سپاس برای نعمت‌های فراوان خداوند بر انسان است.