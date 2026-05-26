به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده سپاه ناحیه قائم‌شهر گفت: در راستای نظارت بر انبار‌های واحد‌های صنفی و سوله‌های شهرک‌های صنعتی و با هدف مقابله با قاچاق و احتکار کالا و پس از دریافت گزارش‌های مردمی به ضابطین قضایی در سپاه قائم‌شهر، شناسایی انبار مورد نظر انجام شد.



محمد عباسپور افزود: ضابطان قضایی سپاه شهرستان قائم‌شهر با دستور دادستان شهرستان از سوله یک شرکت در شهرک صنعتی رستم‌کلا بازرسی کردند و، ۲۰۰ کیسه آرد دولتی یارانه‌ای قاچاق به ارزش ریالی ۲.۵ میلیارد ریال کشف و توقیف شد.



او ادامه داد: ضابطان سپاه ناحیه قائم‌شهر با استفاده از ظرفیت مردمی بسیج، بدنبال مفسدین و برهم‌زنندگان نظم اقتصادی بازار هستند و به طور جدی با مسببین اخلال در بازار و احتکار برخورد خواهند کرد.