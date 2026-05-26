مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از راهاندازی مرکز ملی آموزش راهبری و انجام آزمونهای معاینه فنی با نام «متامت» در مرکز معاینه فنی شقایق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سید محمد مهدی میرزایی قمی گفت: این مرکز برای نخستین بار در کشور با هدف آموزش کارکنان مراکز معاینه فنی و اعطای گواهینامه معتبر آموزشی ایجاد شده و دارای تجهیزات استاندارد و خطوط اختصاصی آموزشی است.
میرزایی قمی تاکید کرد: آموزش متخصصان معاینه فنی برای اشتغال در مراکز معاینه فنی از الزامات دستورالعملهای وزارت کشور است و بدون تردید در ایجاد وحدت رویه، افزایش دقت و ارتقای کیفیت عملکرد مراکز سراسر کشور مؤثر خواهد بود.
پیشنهاد صدور گواهینامه معاینه فنی موقت برای خودروهای آسیب دیده در جنگ
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران همچنین درباره وضعیت خودروهای آسیبدیده در جنگ تحمیلی سوم و اتمام مهلت معاینه فنی آنها نیز گفت: برای کمک به شهروندان آسیبدیده، ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران به نمایندگی از شهرداری تهران، راهکاری را به اتحادیه سازمانهای مدیریت حملونقل شهرداریهای کشور پیشنهاد داده که از طریق مبادی تصمیمساز در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: براساس این پیشنهاد، در شرایط ویژه و با هدف جلوگیری از اعمال جریمه برای خودروهای آسیبدیده، موضوع ترک شیشه و دفرمگی بدنه با نظر کارشناسان مراکز معاینه فنی مورد بررسی قرار گیرد و برای خودروهایی که سایر شرایط معاینه فنی را دارا هستند، گواهی معاینه فنی موقت صادر شود.
وی افزود: این مساعدت تنها شامل خودروهایی خواهد شد که در جنگ رمضان آسیب دیده، برای دریافت خسارت بیمه تشکیل پرونده داده و آسیبدیدگی آنها نیز به تأیید بیمه رسیده باشد.
میرزایی قمی خاطرنشان کرد: خودروهای مشمول پس از دریافت خسارت و انجام تعمیرات، موظفند مجدداً به مراکز معاینه فنی مراجعه و نسبت به دریافت معاینه فنی یکساله مطابق دستورالعملهای موجود اقدام کنند.
وی تاکید کرد: تمامی موارد مطرحشده در خصوص صدور معاینه فنی موقت، در حد پیشنهاد شهرداری تهران بوده و اجرای آن منوط به تأیید و ابلاغ وزارت کشور است.
ایجاد ۵ خط معاینه فنی دردستورکار
مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در ادامه گفت: افزایش خطوط معاینه فنی خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت، تجهیز یک مرکز ویژه خودروهای برقی، راهاندازی چتبات خدمات معاینه فنی در اپلیکیشن «بله» و ایجاد مرکز ملی آموزش تخصصی از مهمترین اقدامات پیشبینیشده برای امسال است.
سید محمد مهدی میرزایی قمی تصریح کرد: امسال ستاد معاینه فنی نسبت به افزایش سه خط معاینه فنی خودروهای سبک، یک خط ویژه موتورسیکلت و یک خط معاینه فنی خودروهای سنگین اقدام خواهد کرد. همچنین راهاندازی مرکز معاینه فنی خودروهای سبک شامل دو خط و یک خط ویژه موتورسیکلت در منطقه ۱۴ شهرداری تهران در دست اقدام است که حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و کمتر از سه ماه آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
میرزایی قمی ادامه داد: خطوط این مرکز تأمین شده و تنها مراحل پایانی عمرانی باقی مانده است. همچنین یک واحد سیار تکخطه معاینه فنی خودروهای سبک در منطقه یک شهرداری توسط بخش خصوصی راهاندازی و مستقر شده و اکنون در مرحله اخذ مجوزهای لازم از وزارت کشور و سامانه سیمفا برای بهرهبرداری قرار دارد.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به توسعه خدمات خودروهای سنگین اظهار کرد: با توجه به ورود اتوبوسهای جدید به ناوگان حملونقل عمومی، بهزودی یک مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین تکخطه در پایانه بعثت راهاندازی میشود و تعداد خطوط معاینه فنی خودروهای سنگین از سه خط به چهار خط افزایش خواهد یافت. با بهرهبرداری از این مرکز، سه مرکز معاینه فنی در توقفگاههای شرکت واحد برای انجام معاینه فنی اتوبوسها فعال خواهند بود.
وی در ادامه با اشاره به برنامههای توسعه کیفی، اظهار کرد: راهاندازی چتبات معاینه فنی در اپلیکیشن «بله» از جمله اقدامات جدید این ستاد است که شهروندان از طریق آن میتوانند به اطلاعات مربوط به ساعات کاری و آدرس مراکز دسترسی پیدا کنند و همچنین خودروهای مردود شده نیز با وارد کردن دلایل مردودی، از نحوه رفع ایرادات مطلع شوند.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران افزود: هدف از راهاندازی این چتبات، پاسخگویی به تمامی سوالات شهروندان در حوزه معاینه فنی و خودروهای گازسوز است.