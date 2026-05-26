به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مدیرکل امور مالیاتی استان فارس با تأکید بر لزوم تعامل حداکثری با بازار و اصناف در شرایط اقتصادی کنونی، از صفر شدن مالیات حدود ۹۰ درصد از مودیان صنفی این استان در سال گذشته خبر داد و رویکرد کلان این ادارهکل را هوشمندسازی مالیاتی و دادهمحوری عنوان کرد.
حمیدرضا منتظری، افزود: رویکرد ادارهکل امور مالیاتی فارس، حرکت به سمت هوشمندسازی و تمرکز بر دادهمحوری است؛ به این معنا که ما به سمت پذیرش اظهارنامه مودیان حرکت میکنیم.
منتظری در ادامه با ارائه آمارهایی از وضعیت مالیاتی اصناف استان افزود: رویکرد تعاملی سازمان سبب شده در سال گذشته مالیات حدود ۹۰ درصد مودیان اصناف و کسبه فارس صفر محاسبه شود.
وی به شاخصهای کلان اقتصاد استان نیز اشاره کرد و گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی(GDP) در استان فارس، از میانگین کشوری پایینتر است که این موضوع ریشه در ساختار اقتصادی استان و محوریت بخشهای خدمات و کشاورزی دارد. بر همین اساس، ما معتقدیم در توزیع منابع و عوارض ارزشافزوده، استان فارس باید متناسبتر و ویژهتر دیده شود.
مدیرکل امور مالیاتی فارس به اقدامات حمایتی سازمان امور مالیاتی کشور اشاره کرد و یادآور شد: در سال گذشته، مبلغ ۳۲.۵ هزار میلیارد تومان(همت) بخشودگی جرایم مالیاتی برای مؤدیان فارس اعمال شد که گام بزرگی برای کمک به فعالان اقتصادی بود.
منتظری در پایان به موارد عملیاتی و برنامههای مشترک آتی با اتاق اصناف اشاره کرد و افزود: علاوه بر سیاستگذاریهای کلان، پیگیری دقیق موضوعاتی نظیر «بهبود فرآیندهای مربوط به دادرسی مالیاتی» و «استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی» در دستور کار جدی قرار دارد که با همکاری نزدیک اتحادیهها به نتیجه خواهد رسید.