به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، ورزشکاران قزوینی در رقابت‌های دوچرخه سواری قهرمانی کشور نوجوانان منطقه یک درخشیدند.

رقابت‌های قهرمانی کشور نوجوانان منطقه یک در بخش‌های مختلف دوچرخه‌سواری با معرفی نفرات برتر به پایان رسید و ورزشکاران حاضر در رشته‌های سکوی ۵۰۰ متر و کوهستان عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش گذاشتند.

در مسابقات سکوی ۵۰۰ متر، «محمد امین بغدادی» موفق شد عنوان نخست را کسب کند و بر سکوی قهرمانی بایستد.

در بخش رشته کوهستان نیز رقابت نزدیکی میان ورزشکاران برگزار شد که در پایان «هیربد نوحی» مقام دوم را از آن خود کرد و «حسین صادقی» در جایگاه سوم ایستاد.

دعوت از ۳ هندبالیست قزوینی به اردوی تیم ملی جوانان

معین ملازینل، محمد بابالادی و نیما طاهرخانی، سه هندبالیست شایسته استان قزوین، به هشتمین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال جوانان پسر دعوت شدند.

هشتمین مرحله از اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال جوانان پسر با حضور ۲۱ بازیکن و به میزبانی فدراسیون هندبال در تهران برگزار خواهد شد.

تیم ملی هندبال جوانان ایران در راستای کسب آمادگی هرچه بیشتر جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا، این مرحله از تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی دنبال می‌کند.

دعوت از فرشاد نوروزپور، هندبالیست شایسته قزوین، به مرحله جدید اردوی تدارکاتی تیم ملی هندبال نوجوانان پسر ایران

تیم ملی هندبال نوجوانان پسر ایران به منظور حضور قدرتمند در مسابقات قهرمانی آسیا، دور جدید تمرینات و اردوهای آماده‌سازی خود را آغاز می‌کند.

در همین راستا، کادر فنی تیم ملی، فرشاد نوروزپور را در جمع ۲۳ بازیکن دعوت‌شده به این مرحله از اردو قرار داد.

این اردو از تاریخ ۸ الی ۱۶ خردادماه در محل فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار خواهد شد.

صعود تیم کوهنوردی هیئت کارگری استان به قله امام گیلان

۳۲ کوهنورد هیئت کارگری به قله دو هزار و ۲۷۵ متری امام منطقه رودبار صعود کردند.