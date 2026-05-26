عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در آئین افتتاح «مرکز نوآوری و کارآفرینی هرندی»، از آغاز طرح تحول اجتماعی محله‌محور با تمرکز بر آموزش فناوری‌های نوین به کودکان و نوجوانان، با محوریت مرکز هرندی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه این مراسم که با حضور معاون علمی رئیس‌جمهور و جمعی از مدیران برگزار شد، با اشاره به تاریخچه طرح تحول محلات اظهار داشت: حرکت به سمت تحول اجتماعی محله‌محور بر اساس دستورات امام راحل، از آبان ماه ۱۴۰۰ به‌طور جدی کلید خورد. محله «هرندی» (دروازه‌غار) به عنوان آسیب‌پذیرترین و در عین حال مستعدترین نقطه ایران شناسایی شد. ما بر اساس سرشماری دقیق نفوس و مسکن و تحقیقات علمی و پژوهشی معتقدیم این منطقه ظرفیت بالایی برای تحول دارد.

ادامه طرح تحول از دولت سیزدهم تا دولت چهاردهم

آقامحمدی با قدردانی از ادامه نگاه سیستمی در دولت‌ها گفت: این مرکز نخستین بار در دوره شهید رئیسی پایه‌گذاری شد، اما نیاز به بازسازی زیربنایی و نگاهی جامع‌تر داشت. خوشبختانه در دولت چهاردهم و با همت معاون علمی رئیس‌جمهور، این بازآرایی انجام شد و امروز شاهد یک برنامه کاملاً فکر شده برای تحول هستیم.

وی با تبیین نقشه‌راه این مرکز افزود: برنامه ما برای افراد زیر ۳۵ سال «تحول» و برای افراد بالای ۳۵ سال «توانمندسازی» است. هدف این است که زندگی ساکنان بر پایه دانش استوار شود و مسیر شغلی آنها از طریق استعدادیابی علمی رقم بخورد.

آغاز ثبت‌نام هوش مصنوعی برای ۶ تا ۱۴ ساله‌ها در ۱۷۶ محله

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از یک فراخوان بزرگ خبر داد و گفت: از امروز و همزمان با روز مبارک عرفه، ثبت‌نام کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۴ساله در ۱۷۶ محله کمتر برخوردار تهران برای دوره‌های «هوش مصنوعی کاربردی» آغاز می‌شود. این حرکت از طریق برنامه «باما» که به زودی جزئیات آن اعلام خواهد شد، مدیریت می‌شود و مرکز هرندی محوریت این آموزش‌ها را بر عهده خواهد داشت.

تبدیل سرا‌های محله به مراکز نوآوری

آقامحمدی در خصوص تعامل بین‌دستگاهی برای توسعه این الگو اظهار داشت: با دستور شهردار تهران و همت معاونت مالی شهرداری تهران، تمام سرا‌های محله در این مناطق به مراکز نوآوری تبدیل خواهند شد.

به گفته او، با همکاری وزارت آموزش و پرورش، فضای مدارس در اختیار این طرح قرار می‌گیرد تا زیرساخت‌های فیزیکی با مدیریت نرم‌افزاری معاونت علمی به بهره‌وری کامل برسد.

تکثیر دانشگاه‌های فناوری در دل محلات

آقامحمدی با اشاره به توطئه‌های دشمنان علیه نهاد‌های علمی کشور تصریح کرد: دشمن با هدف قرار دادن دانشگاه‌های تراز اول ما نظیر شریف، شهید بهشتی و علم‌وصنعت، به‌ویژه در حوزه‌های فناوری نوین و هوش مصنوعی، قصد ضربه زدن به نظام علمی ما را داشت. پاسخ ما، پخـش کردن دانش و فناوری در دل محلات است. امیدواریم محلات کمتر برخوردار ما به دانشگاه‌های آینده ایران تبدیل خواهند شد.