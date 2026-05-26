



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، همزمان با نهم ذی‌الحجه، آیین پرفیض دعای عرفه در سراسر فارس برگزار شد و مردم استان با حضور در حرم‌های مطهر امامزادگان و بقاع متبرکه فارس با زمزمه‌های عارفانه سالار شهیدان ، روح و جانشان را صیقل دادند. کانون این مراسم معنوی بعد ازظهر امروز در حرم مطهر شاهچراغ بود که با شور و شکوه خاصی برگزار شد.

زائران و دلدادگان کوی دوست با حضور در شبستان امام خمینی حرم مطهر احمدبن موسی (ع)، در این مراسم معنوی شرکت و با مناجاتشان، از قادر بی همتا، برآوردن حاجات را طلب کردند.