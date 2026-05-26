استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت رفع موانع معیشتی ورزشکاران افتخارآفرین، گفت: مصوبه تأمین مسکن قهرمانان مدال‌آور در مسابقات جهانی و آسیایی بدون شرط تأهل نهایی شده و فرایند خانه‌دار شدن اولین گروه از این ورزشکاران در استان زنجان کلید خورده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛محسن صادقی روز سه‌شنبه در آیین تجلیل از مدال‌آوران فراملی ورزش استان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ورزشکار، آنان را الگوی واقعی ایثار دانست و افزود: ورزشکاران ما امسال در قالب ۱۶ موکب، ۸۰ شب به مردم خدمت‌رسانی کردند، ثابت کرد که قهرمانان ما علاوه بر میدان فنی، در خط مقدم ارزش‌آفرینی و خدمت به جامعه نیز پیشرو هستند.

وی با اشاره به آمار درخشان ورزش استان زنجان و فعالیت بیش از ۷۰ هزار ورزشکار حرفه‌ای،گفت: تقدیم چهار هزار قهرمان در سطوح مختلف ملی و فراملی، ثمره فعالیت گسترده ۵۳ هیات استانی و ۲۵۰ هیات شهرستانی است که ظرفیت عظیم انسانی در این خطه را نشان می‌دهد.

استاندار زنجان با تبریک ویژه به جامعه ورزش برای یک موفقیت تاریخی؛ افزود: اعزام اولین بانوی زنجانی به رشته بدمینتون در بازی‌های آسیایی ژاپن، افتخاری بی‌سابقه برای ورزش کشور است و امیدواریم این مسیر شکوفایی با حمایت‌های بیشتر ادامه یابد.

صادقی در خصوص اقدامات عملی دولت برای حمایت از ورزشکاران، گفت: بر اساس مصوبه‌ای که ۶ ماه پیش نهایی شد، فرایند تأمین مسکن برای مدال‌آوران المپیک، پارا المپیک، جهانی و آسیایی بدون شرط تأهل آغاز شده است؛ در همین راستا پرونده ۱۰ نفر از قهرمانان استان ارسال شده و با همکاری مدیران راه و شهرسازی، این روند تسریع خواهد شد تا دغدغه مسکن این عزیزان به طور کامل مرتفع شود.

وی همچنین به رایزنی‌های خود با وزیر ورزش و جوانان اشاره کرد و افزود: در دیدار اخیر، مطالبات هیات‌ها و سمن‌ها، میزبانی‌های بین‌المللی استان زنجان و وضعیت خانه‌های جوان مورد بررسی قرار گرفت تا زیرساخت‌های لازم برای توسعه هرچه بیشتر ورزش در استان فراهم شود.