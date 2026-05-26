به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با آغاز موج گرما در عراق، آیین معنوی دعای عرفه در شهر مقدس کربلا حالوهوایی متفاوت به خود گرفت و هزاران دلداده اهلبیت علیهمالسلام از شهرهای مختلف عراق و کشورهای اسلامی، از جمله ایران، در این مراسم معنوی حضور یافتند.
زائران، دعای روز عرفه را در دو مکان مقدس شهر کربلا برگزار کردند، نخست در بینالحرمین و سپس در خیمهگاه حسینی. برگزاری مراسم بینالحرمین بر عهده آستان مقدس حسینی بود و آیین خیمهگاه حسینی نیز با مدیریت بعثه مقام معظم رهبری برگزار شد.
در مراسم خیمهگاه، هزاران زائر ایرانی اهلبیت حضور یافتند و در فضایی آکنده از معنویت و نیایش، دعای عرفه را زمزمه کردند. قرائت دعای عرفه در این مراسم را نیز مهدی سماواتی بر عهده داشت.