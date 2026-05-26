همزمان با آغاز موج گرما در عراق، آیین معنوی دعای عرفه در شهر مقدس کربلا حال‌وهوایی متفاوت به خود گرفت.

همزمان با آغاز موج گرما در عراق، آیین معنوی دعای عرفه در شهر مقدس کربلا حال‌وهوایی متفاوت به خود گرفت و هزاران دلداده اهل‌بیت علیهم‌السلام از شهر‌های مختلف عراق و کشور‌های اسلامی، از جمله ایران، در این مراسم معنوی حضور یافتند.

زائران، دعای روز عرفه را در دو مکان مقدس شهر کربلا برگزار کردند، نخست در بین‌الحرمین و سپس در خیمه‌گاه حسینی. برگزاری مراسم بین‌الحرمین بر عهده آستان مقدس حسینی بود و آیین خیمه‌گاه حسینی نیز با مدیریت بعثه مقام معظم رهبری برگزار شد.

در مراسم خیمه‌گاه، هزاران زائر ایرانی اهل‌بیت حضور یافتند و در فضایی آکنده از معنویت و نیایش، دعای عرفه را زمزمه کردند. قرائت دعای عرفه در این مراسم را نیز مهدی سماواتی بر عهده داشت.