مراسم گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهید جمهور و گرامیداشت شهدای جنگ رمضان در ناحیه منفصل شهری نایسر سندج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج در این مراسم با اشاره به سالروز آزادسازی خرمشهر و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام اظهار داشت: سوم خرداد یادآور یکی از ماندگارترین حماسههای تاریخ انقلاب اسلامی و نماد ایمان، مقاومت و ایثار ملت ایران است.
سرهنگ اسماعیلی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و شهدای خدمت، تصریح کرد: خدمات صادقانه، روحیه مردمی، تلاش شبانهروزی و اهتمام آن شهیدان در مسیر خدمت به مردم و پیشرفت کشور، سرمایهای ارزشمند و الگویی ماندگار برای مسئولان و نسلهای آینده خواهد بود.