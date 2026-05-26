عید قربان امسال، با عطرِ شهادتِ دلاورمردانِ جنگِ رمضان، به میعادگاهی برای تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب و نمایشِ بی‌نظیرِ مواساتِ مومنانه تبدیل شد.

عید قربان، عیدِ عبور از نفس و رسیدن به حقیقت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عید قربان، شکوهِ سربلندی در آزمونِ سختی است که عقل و نفس در جدالی سرنوشت‌ساز، عیارِ بندگی را می‌سنجند. روزی که ابراهیمِ خلیل (ع)، دلبستگی‌های کوچک را فدای حقیقتِ بزرگ کرد تا بیاموزد برای رسیدن به قله‌های بلند ایمان، باید از عزیزترین‌ها گذشت.

امروز، بوی خوشِ گلستانِ ابراهیمی در رگ‌های ایرانِ اسلامی جاری است و هر ذبحی، نمادی است از بریدنِ زنجیر‌های تعلق. عید قربان، تنها یک جشن نیست؛ میعادگاهِ جان‌فدا‌هایی است که آموختند "آن‌کس که تو را شناخت، جان را چه کند؟ " و با اقتدا به پیرِ میخانه، جانِ شیرین را قربانیِ حریمِ ولایت و وطن کردند.

عید قربان، عید سربلندی در آزمون جدال میان عقل و نفس فرا رسید؛ روزی که در آن ایثار به اوج می‌رسد و بندگی معنای واقعی خود را پیدا می‌کند. حضرت ابراهیم خلیل (ع) در این مقام ثابت کرد که برای رسیدن به حقیقت، باید از دلبستگی‌های دنیوی گذشت و جان را فدای جانان کرد.

عید قربان تنها به ذبح سنتی ختم نمی‌شود؛ بلکه سنتی ابراهیمی است که در آن دست‌های بخشنده، سفره‌های نیازمندان را به ضیافت الهی پیوند می‌زنند. در این ایام، فرصتی مغتنم برای توجه به محرومان فراهم شده است؛ چنان‌که طبق آیین‌های دینی، توصیه شده که دو‌سوم از قربانی نثارِ هدیه به فامیل و رسیدگی به نیازمندان شود تا حلاوتِ عید در تمامِ جامعه جاری گردد.

در این میان، نباید فراموش کرد که شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای گرانقدر «جنگ رمضان»، آموزگاران واقعی این عید بزرگ هستند. آنان که جانشان را به عنوان بزرگ‌ترین قربانی تقدیمِ آرمان‌های این نظام اسلامی کردند، به حق نشان دادند که برای رسیدن به معبود، باید از تمامِ هستی گذشت.

امروز ایران اسلامی یکپارچه تجلی‌گاه وحدت و سخاوت گشته تا بار دیگر ثابت شود که رسمِ فداکاری و مواسات، میراثی ماندگار در قلبِ این ملتِ رشید است.

گزارش از مهدی حسن‌پور