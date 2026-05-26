وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور احکام جداگانه، دکتر «منوچهر معظمی» و دکتر «غلامرضا زمانیان» را به عنوان سرپرستان دانشگاه هنر ایران و دانشگاه سیستان و بلوچستان منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در حکم دکتر حسین سیمایی، خطاب به دکتر منوچهر معظمی و دکتر غلامرضا زمانیان آمده است:
نظر به مراتب تعّهد، تخصّص و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه» منصوب میشوید.
از جنابعالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان سرپرستی آن دانشگاه را بر پایه قوانین، سیاستها و برنامههای مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید. امیدوار است با پیروی از آموزههای اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، خیران و دوستداران آموزش عالی وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید.
توفیق و سربلندی روز افزون جنابعالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
وزیر علوم همچنین در نامههای جداگانهای از تلاشهای دکتر بهشید حسینی سرپرست سابق دانشگاه هنر ایران و دکتر غلامرضا رضایی رئیس سابق دانشگاه سیستان و بلوچستان در زمان تصدی مسئولیت این دانشگاهها قدردانی کرد.